  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин об «Арсенале» в матче с «Ман Сити»: «Если Пулис и Эллардайс ставят такую игру, то они «динозавры». Когда так делает «Арсенал», это «превосходная концентрация»
30

Кин об «Арсенале» в матче с «Ман Сити»: «Если Пулис и Эллардайс ставят такую игру, то они «динозавры». Когда так делает «Арсенал», это «превосходная концентрация»

Рой Кин раскритиковал игру «Арсенала» во втором тайме матча с «Манчестер Сити».

Игра 5-го тура АПЛ завершилась ничьей со счетом 2:2. В концовке первого тайма «канониры» остались вдесятером после удаления Леандро Троссарда.

«Если Тони Пулис, Сэм Эллардайс, Стив Брюс или Нил Уорнок ставят такую игру на второй тайм, то они «динозавры». Когда «Арсенал» делает это, это называется «блестяще», это «превосходный уровень концентрации».

Когда они возвращали мяч, они не пытались удержать его. Был случай, когда [Бен] Уайт просто выбил мяч из игры, [Деклан] Райс пару раз просто выбивал его с поля. И мы говорим об «Арсенале», а не о команде из Чемпионшипа в Кубке Англии», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoСэм Эллардайс
logoРой Кин
logoНил Уорнок
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Стив Брюс
logoАрсенал
Тони Пулис
logoБен Уайт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кин про Артету и удаление Троссарда: «Тренеры каждую неделю говорят про решения судей против них. Покажи класс, скажи, что игрок поступил глупо, но мы отреагировали хорошо, идем дальше»
1923 сентября, 15:59
Мерсон о 2:2 «Сити» с «Арсеналом»: «Игра «горожан» просто шокировала, им не хватало идей. В большинстве нужно действовать с флангов, но никто ни разу не сместился»
923 сентября, 10:01
Кин про 2:2: «Арсенал» был хорош, но «Сити» сыграл слабо – ни движения, ни смещений, ни перехватов. Роль запасных в конце сезона будет огромной»
2523 сентября, 08:58
Кин об удалении Троссарда за отброшенный мяч: «Верх глупости – если ты уже на желтой, нельзя давать судье повод показать вторую. Леандро не прав, это даже не обсуждается»
3722 сентября, 19:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Нагучев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» – «Зенит», Черданчев и Жичкин – игру «Локо» и «Спартака»
1 минуту назад
«Фанаты орут «###### черный, ниггер». Судьи очень плохие – меня бьют по ногам, а они говорят подниматься». Игрок «Хетафе» Уче о Ла Лиге
2 минуты назад
Фанат «Мальорки» приговорен к году тюрьмы условно за расизм в адрес Винисиуса и Чуквуэзе
2417 минут назад
Медиа-директор ЦСКА о Пьяниче: «Мы его виним в том, что он не возглавил восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Миралема?»
1720 минут назад
«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбления болельщиками «Зенита» и ненормативную лексику на матче с «Динамо»
1129 минут назад
КДК оштрафовал «Зенит» на 30 000 рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева на игре с «Рубином»
1133 минуты назад
Акинфеев, Соболев, Джикия и Магкеев получили грамоты от Добровольческого корпуса Минобороны за оказанную гуманитарную помощь. Депутат Журова похвалила футболистов
2841 минуту назад
Фанаты «Атлетико» призывают идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания
10350 минут назадФото
Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов
3сегодня, 11:48
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью примет «Юнион», «Аякс» – «Бешикташ», «Рома» сыграет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» против «Карабаха»
8сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Арсенал» в гостях у «Знамени Труда», «Алания» против « Амкала»
4940 минут назад
«Локомотив» сыграет с «Оренбургом». Железнодорожники, приходите на домашний кубковый матч!
49 минут назадРеклама
Караваев перед «Краснодаром»: «Матч лидеров – за первое место. Соперник практически не теряет очки, с нетерпением ждем игры»
2сегодня, 11:37
Шикунов о словах Пьянича про сборную России: «Мир меняется каждый день, нельзя все завязывать на этом. У нас Карпин иногда такого наговорит… Поэтому все нормально»
8сегодня, 11:27
«Атлетико» может дойти до финала ЛЧ, считает Альварес: «С нашим составом мы можем навязать борьбу кому угодно. Верим, что можем это сделать»
3сегодня, 10:48
Невилл об эпизоде с Холандом и Габриэлом: «Если ты бросаешь мяч кому-то в голову, ты напрашиваешься на удаление. Это красная – и это правило придумали не в 2024-м»
8сегодня, 10:33
Семак о «Краснодаре»: «Один из претендентов на чемпионство. В прошлом сезоне он смотрелся очень хорошо, сейчас тоже играет достаточно уверенно»
6сегодня, 10:11
ЦСКА сыграет с «Ахматом». Армейцы, приходите на домашний матч против грозненцев!
2сегодня, 10:00Реклама
Сычев о продлении контракта Головина с «Монако»: «Это уверенность в завтрашнем дне, серьезный клуб доверяет Александру. Если будет ярко играть, его спокойно заберет топ-клуб»
6сегодня, 09:57
Балотелли и ЦСКА ведут переговоры. Рекордсмен Болгарии идет 10-м в таблице
27сегодня, 09:49