Кин об «Арсенале» в матче с «Ман Сити»: «Если Пулис и Эллардайс ставят такую игру, то они «динозавры». Когда так делает «Арсенал», это «превосходная концентрация»

Рой Кин раскритиковал игру «Арсенала» во втором тайме матча с «Манчестер Сити».

Игра 5-го тура АПЛ завершилась ничьей со счетом 2:2. В концовке первого тайма «канониры» остались вдесятером после удаления Леандро Троссарда.

«Если Тони Пулис, Сэм Эллардайс , Стив Брюс или Нил Уорнок ставят такую игру на второй тайм, то они «динозавры». Когда «Арсенал » делает это, это называется «блестяще», это «превосходный уровень концентрации».

Когда они возвращали мяч, они не пытались удержать его. Был случай, когда [Бен] Уайт просто выбил мяч из игры, [Деклан] Райс пару раз просто выбивал его с поля. И мы говорим об «Арсенале», а не о команде из Чемпионшипа в Кубке Англии», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.