Кин об «Арсенале» в матче с «Ман Сити»: «Если Пулис и Эллардайс ставят такую игру, то они «динозавры». Когда так делает «Арсенал», это «превосходная концентрация»
Рой Кин раскритиковал игру «Арсенала» во втором тайме матча с «Манчестер Сити».
Игра 5-го тура АПЛ завершилась ничьей со счетом 2:2. В концовке первого тайма «канониры» остались вдесятером после удаления Леандро Троссарда.
«Если Тони Пулис, Сэм Эллардайс, Стив Брюс или Нил Уорнок ставят такую игру на второй тайм, то они «динозавры». Когда «Арсенал» делает это, это называется «блестяще», это «превосходный уровень концентрации».
Когда они возвращали мяч, они не пытались удержать его. Был случай, когда [Бен] Уайт просто выбил мяч из игры, [Деклан] Райс пару раз просто выбивал его с поля. И мы говорим об «Арсенале», а не о команде из Чемпионшипа в Кубке Англии», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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