У «Арсенала» нет поражений в этом сезоне. У «канониров» 4 победы и 3 ничьих во всех турнирах
«Арсенал» не проиграл ни одного матча в этом сезоне.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Болтон» (5:1) в матче Кубка английской лиги.
Всего на счету «канониров» 4 победы и 3 ничейных результата во всех турнирах нового сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости