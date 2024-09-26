Несовершеннолетний фанат «Мальорки», изображавший обезьяну после гола Тчуамени, признал вину и извинился. Его оштрафовали и запретили посещать стадионы в течение года

Фанат «Мальорки», оскорблявший Орельена Тчуамени, признал свою вину.

Об этом сообщил «Реал».

Речь идет о событиях в матче «Мальорки» и «Реала » 13 апреля – тогда камеры Movistar+ зафиксировали, как юный болельщик команды хозяев имитирует жесты обезьяны во время празднования игроками мадридцев гола Тчуамени, однако эпизод не был внесен в протокол. Полиция Испании провела расследование инцидента.

«Несовершеннолетний, оскорбивший Орельена Тчуамени на расовой почве на стадионе «Сон Моиш» во время празднования 13 апреля, извинился и выразил сожаление по поводу своего поведения. В суде он согласился на социально-воспитательные меры, предложенные ему прокуратурой. Он не сможет посещать стадионы, на которых проводятся официальные матчи, в течение года, и должен будет выплатить штрафы, наложенные Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

«Реал», выступавший вместе со своими игроками в качестве частного обвинителя, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением любых проявлений расизма в мире футбола и спорта», – говорится в заявлении мадридцев.

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