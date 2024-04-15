Полиция Испании начала расследование расизма в отношении Тчуамени на матче с «Мальоркой». Мальчик изображал обезьяну после гола хавбека «Реала»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига происшествия Орельен Тчуамени дискриминация Футбол

Полиция расследует расистское поведение болельщика «Мальорки» на матче с «Реалом».

В субботу «Реал» обыграл «Мальорку» в гостевом матче 31-го тура Ла Лиги (1:0) благодаря голу Орельена Тчуамени.

Во время игры камеры Movistar+ зафиксировали, как юный болельщик «Мальорки» имитирует жесты обезьяны во время празднования гола игроками «Реала», однако эпизод не был внесен в протокол. После матча «Мальорка» выпустила заявление о недопустимости проявлений расизма.

По информации Sky Sports, испанская полиция начала расследование инцидента. «Мальорка» оказывает помощь в идентификации болельщика, предположительно допустившего расистский жест в отношении Тчуамени.

Кроме того, в момент празднования гола один из фанатов бросил бутылку с водой в сторону футболистов «Реала». Эпизод был отражен в протоколе матча с примечанием, что он «не повлиял ни на одного игрока».

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39 комментариев
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С расизмом надо бороться. Это безусловно. Весь мир чуть не погиб из-за чудика из Австрии, а теперь расисты, ведут себя так же, как тот чудик. Вообще не одобряю людей, которые оскорбляют других из-за расы, национальности, цвета кожи и т.д. Можно критиковать только поступки, личность человека, но никак не его отличительные особенности!
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Идиотам, которые тут оправдывают расизм, я напоминаю - вы и ваши предки для гитлера и его идеологов тоже были низшей расой
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так говорят же что только Винисиуса оскорбляют).
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Ответ Great ManUtd
Комментарий скрыт
Не только евреев, далеко не только
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Ответ Real_v_dushe
Я так не считаю, на самом деле. Всё в Испании идёт волнами, скажем, 17-18 лет назад был очередной подъём, который постепенно сбили, но в Испании много было тогда сделано и принято для борьбы с этим и Перес тоже это всячески искоренял на Бернабеу. Просто недостаточно делают другие, например, Атлетико или Барселона лишь делают вид, что с этим борятся, а по факту даже негласно потворствуют этому. Сейчас снова пошла такая волна и её тоже надо побороть.
Атлетико и Барселона всегда поддерживали это, и тем же занимаются и сейчас. А их публичные высказывания в стиле аля - мы против расисма это цирк и не более того.
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Ответ Real_v_dushe
Во многом она ксенофобская и расисткая, где за ультра-правую ксенофобскую партию голосует более 10% электората и у которой большие проблемы и с оценкой своих преступлений в собственной истории.
Ты болеешь за клуб, являющийся олицетворением это страны.
Нормально тебе.)))
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Ответ alireal
Комментарий удален модератором
Мне как раз не нравится, что такое допустимо в цивилизованном обществе.
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Ответ meringue
так говорят же что только Винисиуса оскорбляют).
Тчуамени сам всегда провоцирует соперников и зрителей, очевидно :)
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Ответ Real_v_dushe
Вам, расистам, конечно, виднее, кого и кто игнорирует. Вы в этом абсолютные "эксперты" в любой новости на тему расизма и ксенофобии. Даже спорить не буду с таким "авторитетным" мнением, ты же знаешь лучше меня мои собственные мысли.
Без разницы что у тебя за мысли.)))
Есть факт, в твоём профиле проигнорированы представители Реала с темным цветом кожи, что это, если не расизм.)))
Под лозунгами о неприятии расизма скрывается расист с ником Real_v_dushe.
Отлично по волнам плывете, товарищ.))))
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Ответ Real_v_dushe
Расизм в Испании на стадионах каждые выходные, просто сообщений об этом не было до истории с Вини. Теперь мы это чётко видим, что это за страна и почему расизм там это серьёзная проблема.
Дело в том что никому в Испании не интересно с этим бороться. А дядюшка Перес предпочитает бороться с Реалом и Суперлигой, а не с расизмом.
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Ответ ksn 1979
Ну,ну.))) Профиль свой подредактируй тогда.))) У тебя там много представителей Реала и не одного темного, Виини то добавь хотя бы.
Вы видимо не в курсе, но мне всё равно, что пытается любой сдешний расист тут придумать, чтобы поправдать свои взгляды, как Вы. На меня это не действует))
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Ответ Real_v_dushe
Не все испанцы расисты, но расисты есть в Испании в большом количестве, и в России к слову их тоже много. Эта платформа в рунете тому пример: здесь люди антирасистских и антиксенофобских взглядов, как я, в абсолютном меньшинстве в сравнении с расистами и ксенофобами.
Ну,ну.)))
Профиль свой подредактируй тогда.)))
У тебя там много представителей Реала и не одного темного, Виини то добавь хотя бы.
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Ответ Real_v_dushe
Расизм в Испании на стадионах каждые выходные, просто сообщений об этом не было до истории с Вини. Теперь мы это чётко видим, что это за страна и почему расизм там это серьёзная проблема.
Тут палка о двух концах
Чем больше это освещают, тем больше найдется гениев которые прикола ради, как им кажется, исполнят что-то подобное
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Ответ Real_v_dushe
Расизм в Испании на стадионах каждые выходные, просто сообщений об этом не было до истории с Вини. Теперь мы это чётко видим, что это за страна и почему расизм там это серьёзная проблема.
И что же это за страна такая?
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Ответ Maturmalai
Мальчик изображает обезьяну - расследование полиции. Взрослый мужик нападает на других взрослых мужиков и таскает их за соски - в порядке вещей. Испания - страна чудес.
Комментарий удален модератором
Ответ vtsch4svws
Карманная лига Переса делает все, чтобы угодить госклубу
Перес хозяин барсы, а не лиги.
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Мостовому теперь лучше в Испанию не возвращаться. Того и гляди, припомнят, как он хамил неграм и изображал обезьяну прямо на поле.
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Какой может быть расизм в Испании - уверены большинство пользователей Спортса.
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ой, а как это? Ведь оскорбляют только Вини, по мнению некоторых. других не трогают. А тут 4 игрок за этот месяц
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Всё правильно, нужно наказывать расистов.
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