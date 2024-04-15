Полиция Испании начала расследование расизма в отношении Тчуамени на матче с «Мальоркой». Мальчик изображал обезьяну после гола хавбека «Реала»

Полиция расследует расистское поведение болельщика «Мальорки» на матче с «Реалом».

В субботу «Реал» обыграл «Мальорку» в гостевом матче 31-го тура (1:0) благодаря голу .

Во время игры камеры Movistar+ зафиксировали, как юный болельщик «Мальорки» имитирует жесты обезьяны во время празднования гола игроками «Реала», однако эпизод не был внесен в протокол. После матча « » выпустила заявление о недопустимости проявлений расизма.

По информации Sky Sports, испанская полиция начала расследование инцидента. «Мальорка» оказывает помощь в идентификации болельщика, предположительно допустившего расистский жест в отношении Тчуамени.

Кроме того, в момент празднования гола один из фанатов бросил бутылку с водой в сторону футболистов « ». Эпизод был отражен в протоколе матча с примечанием, что он «не повлиял ни на одного игрока».