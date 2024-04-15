Полиция Испании начала расследование расизма в отношении Тчуамени на матче с «Мальоркой». Мальчик изображал обезьяну после гола хавбека «Реала»
Полиция расследует расистское поведение болельщика «Мальорки» на матче с «Реалом».
В субботу «Реал» обыграл «Мальорку» в гостевом матче 31-го тура Ла Лиги (1:0) благодаря голу Орельена Тчуамени.
Во время игры камеры Movistar+ зафиксировали, как юный болельщик «Мальорки» имитирует жесты обезьяны во время празднования гола игроками «Реала», однако эпизод не был внесен в протокол. После матча «Мальорка» выпустила заявление о недопустимости проявлений расизма.
По информации Sky Sports, испанская полиция начала расследование инцидента. «Мальорка» оказывает помощь в идентификации болельщика, предположительно допустившего расистский жест в отношении Тчуамени.
Кроме того, в момент празднования гола один из фанатов бросил бутылку с водой в сторону футболистов «Реала». Эпизод был отражен в протоколе матча с примечанием, что он «не повлиял ни на одного игрока».
Нормально тебе.)))
Есть факт, в твоём профиле проигнорированы представители Реала с темным цветом кожи, что это, если не расизм.)))
Под лозунгами о неприятии расизма скрывается расист с ником Real_v_dushe.
Отлично по волнам плывете, товарищ.))))
Профиль свой подредактируй тогда.)))
У тебя там много представителей Реала и не одного темного, Виини то добавь хотя бы.
Чем больше это освещают, тем больше найдется гениев которые прикола ради, как им кажется, исполнят что-то подобное