Мальчик изображал обезьяну после гола Тчуамени «Мальорке». Судья не внес расистский эпизод в протокол

Новый случай расизма произошел во время матча «Реала» с «Мальоркой».

Вчера команды встречались в рамках 31-го тура . « » одержал минимальную победу (1:0), благодаря голу .

На камерах Movistar+ зафиксировано, как юный болельщик имитирует жесты обезьяны во время празднования гола мадридцами. Помимо этого, как сообщалось ранее, в этот же момент один из фанатов бросил в сторону праздновавших игроков бутылку с водой.

Эпизод с бутылкой был отражен в протоколе матча с примечанием, что он «не повлиял ни на одного игрока».

Матч был приостановлен главным арбитром Хосе Марией Санчесом Мартинесом на минуту, пока диктор не предупредил болельщиков по громкой связи о недопустимости бросания предметов на поле. При этом обезьяний жест не был внесен в протокол.

Это не первый случай подобного поведения на стадионе «Сон Моиш» в Пальма-де-Мальорке. Год назад обладатель сезонного абонемента был оштрафован на 4 тысячи евро и лишен права посещения стадиона на 12 месяцев поле того, как крикнул: «Ты обезьяна» в адрес .

После вчерашнего матча « » выпустила заявление о недопустимости проявлений расизма и сообщила, что будет содействовать полиции в идентификации болельщика, допустившего расистский жест.

Изображение: кадр из эфира Movistar+

Фанаты «Мальорки» освистывали Винисиуса каждый раз, когда он получал мяч. В сторону игроков «Реала» бросили бутылку после гола Тчуамени