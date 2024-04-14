Мальчик изображал обезьяну после гола Тчуамени «Мальорке». Судья не внес расистский эпизод в протокол

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига судьи болельщики Сон Моиш Хосе Мария Санчес Мартинес Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени дискриминация Футбол

Новый случай расизма произошел во время матча «Реала» с «Мальоркой».

Вчера команды встречались в рамках 31-го тура Ла Лиги. «Реал» одержал минимальную победу (1:0), благодаря голу Орельена Тчуамени.

На камерах Movistar+ зафиксировано, как юный болельщик имитирует жесты обезьяны во время празднования гола мадридцами. Помимо этого, как сообщалось ранее, в этот же момент один из фанатов бросил в сторону праздновавших игроков бутылку с водой.

Эпизод с бутылкой был отражен в протоколе матча с примечанием, что он «не повлиял ни на одного игрока».

Матч был приостановлен главным арбитром Хосе Марией Санчесом Мартинесом на минуту, пока диктор не предупредил болельщиков по громкой связи о недопустимости бросания предметов на поле. При этом обезьяний жест не был внесен в протокол.

Это не первый случай подобного поведения на стадионе «Сон Моиш» в Пальма-де-Мальорке. Год назад обладатель сезонного абонемента был оштрафован на 4 тысячи евро и лишен права посещения стадиона на 12 месяцев поле того, как крикнул: «Ты обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора.

После вчерашнего матча «Мальорка» выпустила заявление о недопустимости проявлений расизма и сообщила, что будет содействовать полиции в идентификации болельщика, допустившего расистский жест.

Изображение: кадр из эфира Movistar+

Фанаты «Мальорки» освистывали Винисиуса каждый раз, когда он получал мяч. В сторону игроков «Реала» бросили бутылку после гола Тчуамени

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50 комментариев
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Что я должен увидеть на фото? Или я должен сам всё дорисовать согласно тексту?)
Кратко о том, как формируются новости))
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Я на этой фотографии «мальчика»-то не вижу, не говоря уж об обезьяне.
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судя по фото, он крокодила изображал. просто хреново))
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Ответ Raul14
Щя фантики фк Нэгрейры скажут что это Винисиус виноват))
Если бы Винисиус бесил только барселонцев... А так все стадионы недолюбливают этого провокатора и лицемера
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-1
+5
Щя фантики фк Нэгрейры скажут что это Винисиус виноват))
+32
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+4
Ответ Трент Резнор
Мальчонка просто любит обезьян
да и вообще входит в Клуб Юных Любителей Флоры и Фауны при школе святого Франциска Асизкого
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Ответ окечуква
Я на этой фотографии «мальчика»-то не вижу, не говоря уж об обезьяне.
Я вижу последних, они празднуют гол)
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Ответ Raul14
Щя фантики фк Нэгрейры скажут что это Винисиус виноват))
а тут вообще сложно найти виноватого кроме автора этой "новости".

кто-то в 25-м ряду что-то не так показал, но такие вещи можно сотнями на каждом матче находить.

если бы шла речь про театр, тогда другое дело. а футбольные болелы в словах и жестах редко сдерживаются
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и что на этом фото видно?
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Пусть родители платят, раз не могут воспитать человека
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Ответ Ophiomorph
Ну что, кто там писал, что дело в Винисиусе, а не в расизме и что того же Камавингу и Тчуамени не трогают?
а теперь такой вопрос..почему тогда расизим не проявляется в отношении условной барсы или атлетов,только почему то страдают игроки реала.если бы в испании был расизм,то это касалось бы всех клубов без исключения
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Как по этой картинке определили ,что он что то изображает? По этой картинке можно понять разве что реал это новая сборная Африки
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Ответ Сергей
Это ваш мальчик? Пусть первый бросит в меня камень....
Неправильно цитируешь, садись два!
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Ответ Ophiomorph
Ну что, кто там писал, что дело в Винисиусе, а не в расизме и что того же Камавингу и Тчуамени не трогают?
я думаю что винисиус уже настолько всех достал,что отношение к нему затрагивает и других игроков реала
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такие фотки можно каждый матч вытаскивать,фанаты многие на эмоциях много чего делают
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на трибуне я разглядел обезьянку
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Судьи теперь должны отслеживать ещё и поведение каждого идиота на трибуне?
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Я по картинке ничего не понял. Попытался увеличить, оидн чер непонятно. Там Винисиус еще не предложил расстрелять мальчика, вытирая слёзы пальцами увешанными брилами?
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Смотрю фото на сайте с источником, и там ничего не видно) Какой именно мальчик показывает макаку?
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интеллект видимо такой же у парнишки
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Ответ Raul14
Фантики фк Нэгрейры когда такое случается с игроками Реала: Ой, это сами игроки виноваты! Сами провоцируют. Это Винисиус во всем виноват! Когда это случается с игроками фк спотифай: Расисты! Самые конченые фанаты! Таких надо наказать! Вот такие вот двойные стандарты у них))
Хм.
Название Реала с большой буквы.
Вместо названия Барселоны - какие-то убогие клички.
Вы уверены, что тех обвинили в двойных стандартах?
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Ответ Onion
Судьи теперь должны отслеживать ещё и поведение каждого идиота на трибуне?
Нет, не обязан, это прерогатива инспектора матча. К чему эти оговорки в заголовке, непонятно. Или, точнее, понятно, что журналюги не знают регламент
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Мальчик жестами пытался объяснить, что его зовут Хуан (с)
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Ну что, кто там писал, что дело в Винисиусе, а не в расизме и что того же Камавингу и Тчуамени не трогают?
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Ответ Ophiomorph
Ну что, кто там писал, что дело в Винисиусе, а не в расизме и что того же Камавингу и Тчуамени не трогают?
ага только как можно определить что то по этой картинке, как обычно черные разыгравают расизм
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Боже, ла лига это какой-то сюр
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Ничего не видно
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Ответ Predator87
так с виниуса все и началось.не начал бы изначально ныть про расизм,ничего бы не было
Так ты знаешь с чего все это началось? Я уверен что не знаешь и просто повторяешь то, что говорят неадекваты, особенно из провинции)
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Ответ Raul14
Щя фантики фк Нэгрейры скажут что это Винисиус виноват))
так с виниуса все и началось.не начал бы изначально ныть про расизм,ничего бы не было
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Негрейровцы уже готовятся оправдать такое поведение. Но сразу переобуваются, когда это случается с Араухо, Кунде и Ямалем
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