Мальчик изображал обезьяну после гола Тчуамени «Мальорке». Судья не внес расистский эпизод в протокол
Новый случай расизма произошел во время матча «Реала» с «Мальоркой».
Вчера команды встречались в рамках 31-го тура Ла Лиги. «Реал» одержал минимальную победу (1:0), благодаря голу Орельена Тчуамени.
На камерах Movistar+ зафиксировано, как юный болельщик имитирует жесты обезьяны во время празднования гола мадридцами. Помимо этого, как сообщалось ранее, в этот же момент один из фанатов бросил в сторону праздновавших игроков бутылку с водой.
Эпизод с бутылкой был отражен в протоколе матча с примечанием, что он «не повлиял ни на одного игрока».
Матч был приостановлен главным арбитром Хосе Марией Санчесом Мартинесом на минуту, пока диктор не предупредил болельщиков по громкой связи о недопустимости бросания предметов на поле. При этом обезьяний жест не был внесен в протокол.
Это не первый случай подобного поведения на стадионе «Сон Моиш» в Пальма-де-Мальорке. Год назад обладатель сезонного абонемента был оштрафован на 4 тысячи евро и лишен права посещения стадиона на 12 месяцев поле того, как крикнул: «Ты обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора.
После вчерашнего матча «Мальорка» выпустила заявление о недопустимости проявлений расизма и сообщила, что будет содействовать полиции в идентификации болельщика, допустившего расистский жест.
Изображение: кадр из эфира Movistar+
Фанаты «Мальорки» освистывали Винисиуса каждый раз, когда он получал мяч. В сторону игроков «Реала» бросили бутылку после гола Тчуамени
Кратко о том, как формируются новости))
кто-то в 25-м ряду что-то не так показал, но такие вещи можно сотнями на каждом матче находить.
если бы шла речь про театр, тогда другое дело. а футбольные болелы в словах и жестах редко сдерживаются
Название Реала с большой буквы.
Вместо названия Барселоны - какие-то убогие клички.
Вы уверены, что тех обвинили в двойных стандартах?