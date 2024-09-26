«Барселона» благодаря травме тер Стегена сможет зарегистрировать Ольмо на весь сезон
Травма Марка-Андре тер Стегена поможет Дани Ольмо.
Полузащитник, купленный у «Лейпцига» летом, был зарегистрирован Ла Лигой на период до конца года. Такая возможность возникла в результате травмы Андреаса Кристенсена.
Теперь же, как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» сможет зарегистрировать Ольмо до конца сезона, воспользовавшись тяжелой травмой основного вратаря.
Из-за повреждения колена тер Стеген в этом сезоне больше на поле не выйдет. 80% того места под потолком зарплат, которое занимает немец, теперь могут быть использованы для регистрации других футболистов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости