«Барселона» благодаря травме тер Стегена сможет зарегистрировать Ольмо на весь сезон

Травма Марка-Андре тер Стегена поможет Дани Ольмо.

Полузащитник, купленный у «Лейпцига» летом, был зарегистрирован Ла Лигой на период до конца года. Такая возможность возникла в результате травмы Андреаса Кристенсена.

Теперь же, как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» сможет зарегистрировать Ольмо до конца сезона, воспользовавшись тяжелой травмой основного вратаря.

Из-за повреждения колена тер Стеген в этом сезоне больше на поле не выйдет. 80% того места под потолком зарплат, которое занимает немец, теперь могут быть использованы для регистрации других футболистов.