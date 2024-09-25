«Барса» рассматривает трансфер вратаря Португалии Кошты в 2025-м в качестве замены тер Стегену
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вратаря сборной Португалии и «Порту» в качестве будущего сменщика 32-летнего Марка-Андре тер Стегена. Тяжелая травма немца, из-за которой он пропустит около 8 месяцев, может заставить «Барсу» принять решение об усилении вратарской позиции к сезону-2025/26, чтобы быть готовой на случай, если тер Стегену будет сложно вернуться на свой максимальный уровень.
Деку и технический департамент клуба высоко оценивают качества Кошты, отмечая хорошую реакцию и силу вратаря в игре на выходах. К тому же его агент – Жорже Мендеш, который находится в близких отношениях с руководством клуба.
Утверждается, что трансфер возможен не раньше следующего года при условии, что «Барса» будет иметь экономическую возможность его осуществить. По данным Transfermarkt, вратарь оценивается в 45 миллионов евро, его контракт с «Порту» рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне чемпионата Португалии голкипер сыграл 6 матчей, 4 из которых «на ноль». Его статистика – здесь.
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