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«Барса» схитрила ради регистрации Ольмо? Возможно, преувеличили травму Кристенсена

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Якобы вылетел на четыре месяца.

«Барселона» все-таки зарегистрировала Дани Ольмо, но только еще сильнее нас запутала.

Ольмо регистрируют на полгода вместо Кристенсена – с разрешения Ла Лиги

Ольмо заявляют вместо травмированного Андреаса Кристенсена. Такие в Испании правила: можно зарегистрировать нового игрока на 80% от зарплаты вылетевшего, но если тот пропустит не меньше четырех месяцев. Дани регистрируют на полгода – до зимнего трансферного окна.

И вот тут начинается что-то непонятное.

Кристенсен сломался в матче с «Валенсией», ощутил дискомфорт в области ахилла. Позже инсайдер Фернандо Поло обозначил и сроки – датчанин пропустит около месяца. Marca давала максимум два.

Однако выяснилось, что Андреас вылетел на четыре месяца: как пишет Relevo, специальный комитет Ла Лиги проверил документацию по травме защитника и согласен со сроком восстановления. Теперь по правилам «Барса» может зарегистрировать Ольмо, пока лечится Кристенсен.

Медицинская комиссия, которая оценивала медицинские заключения Кристенсен, состояла из четырех врачей, один из которых раньше работал в «Барсе». Однако он воздержался, чтобы избежать конфликта интересов, так что комиссия полностью независимая.

При этом COPE отмечает, что в окружении датчанина ничего не понимают – и считают, что он сможет играть уже в сентябре. Клуб заверил защитника, что даже если он восстановится через два месяца, его смогут зарегистрировать.

Ответственность за решение, похоже, возьмет Ла Лига. Надежный инсайдер Рамон Альварес уверяет: если Кристенсен вернется раньше, чем в январе, то до 2025-го играть смогут и Ольмо, и Андреас – хотя первого заявили вместо второго. Непонятно, чем обосновано такое решение.

Тогда комитету, принимавшему решение по травме, придется «объясняться перед Ла Лигой».

А если Кристенсен и правда пропустит четыре месяца? Все просто: аннулируется регистрация Дани – зимой придется все начинать сначала.

На что «Барса» пошла ради Ольмо?

Вот все шаги.

Перепродажа акций Barça Vision. В начале месяца компания Aramark, отвечающая за питание на «Камп Ноу», взяла на себя платеж за часть акций Barça Vision. Однако выплатили лишь 25 млн евро из обещанных 40 млн.

Продажа Хулиана Араухо. Плюс 10 млн евро за трансфер защитника в «Борнмут», но этого мало.

Аренда Ориоля Ромеу. «Жирона» платит всю зарплату, а «Барса» чуть-чуть разгрузила ведомость.

Попытка переподписать контракт с Nike. Американцы не хотят платить по 100 млн евро за сезон и оценивает спортивные результаты. Решение примут только осенью.

Бесплатно отдали Илкая Гюндогана. Снова снизили нагрузку, а Илкай отказался от 37,5 млн евро за два года.

Продажа Микаила Файе. Его не регистрировали в основе, трансфер в «Ренн» принес 12 млн евро.

Аренда Витора Роке. Бразильца зарегистрировали и отправили в «Бетис», платят часть зарплаты.

Аренда Клемана Лангле. «Атлетико» взяли Лангле от безысходности. «Барса» продлила контракт, около половины зарплаты платят мадридцы.

Понятно, что часть сделок провернули бы и без прихода Ольмо – все равно поражает.

Похоже, впереди новые продажи: «Барса» оценивает, стоит ли продавать Эрика Гарсию. Он хотел бы остаться. В «Жироне» (прошлый год Эрик провел там в аренде) готовы заплатить 15 млн евро.

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Фото: IMAGO/S. Ros, Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press

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