«Барса» схитрила ради регистрации Ольмо? Возможно, преувеличили травму Кристенсена

Якобы вылетел на четыре месяца.

«Барселона» все-таки зарегистрировала Дани Ольмо, но только еще сильнее нас запутала.

Ольмо регистрируют на полгода вместо Кристенсена – с разрешения Ла Лиги

Ольмо заявляют вместо травмированного Андреаса Кристенсена. Такие в Испании правила: можно зарегистрировать нового игрока на 80% от зарплаты вылетевшего, но если тот пропустит не меньше четырех месяцев. Дани регистрируют на полгода – до зимнего трансферного окна.

И вот тут начинается что-то непонятное.

Кристенсен сломался в матче с «Валенсией», ощутил дискомфорт в области ахилла. Позже инсайдер Фернандо Поло обозначил и сроки – датчанин пропустит около месяца. Marca давала максимум два.

Однако выяснилось, что Андреас вылетел на четыре месяца: как пишет Relevo, специальный комитет Ла Лиги проверил документацию по травме защитника и согласен со сроком восстановления. Теперь по правилам «Барса» может зарегистрировать Ольмо, пока лечится Кристенсен.

Медицинская комиссия, которая оценивала медицинские заключения Кристенсен, состояла из четырех врачей, один из которых раньше работал в «Барсе». Однако он воздержался, чтобы избежать конфликта интересов, так что комиссия полностью независимая.

При этом COPE отмечает, что в окружении датчанина ничего не понимают – и считают, что он сможет играть уже в сентябре. Клуб заверил защитника, что даже если он восстановится через два месяца, его смогут зарегистрировать.

Ответственность за решение, похоже, возьмет Ла Лига. Надежный инсайдер Рамон Альварес уверяет: если Кристенсен вернется раньше, чем в январе, то до 2025-го играть смогут и Ольмо, и Андреас – хотя первого заявили вместо второго. Непонятно, чем обосновано такое решение.

Тогда комитету, принимавшему решение по травме, придется «объясняться перед Ла Лигой».

А если Кристенсен и правда пропустит четыре месяца? Все просто: аннулируется регистрация Дани – зимой придется все начинать сначала.

На что «Барса» пошла ради Ольмо?

Вот все шаги.

❌ Перепродажа акций Barça Vision . В начале месяца компания Aramark, отвечающая за питание на «Камп Ноу», взяла на себя платеж за часть акций Barça Vision. Однако выплатили лишь 25 млн евро из обещанных 40 млн.

❌ Продажа Хулиана Араухо . Плюс 10 млн евро за трансфер защитника в «Борнмут», но этого мало.

❌ Аренда Ориоля Ромеу . «Жирона» платит всю зарплату, а «Барса» чуть-чуть разгрузила ведомость.

❌ Попытка переподписать контракт с Nike . Американцы не хотят платить по 100 млн евро за сезон и оценивает спортивные результаты. Решение примут только осенью.

❌ Бесплатно отдали Илкая Гюндогана . Снова снизили нагрузку, а Илкай отказался от 37,5 млн евро за два года.

❌ Продажа Микаила Файе . Его не регистрировали в основе, трансфер в «Ренн» принес 12 млн евро.

❌ Аренда Витора Роке . Бразильца зарегистрировали и отправили в «Бетис», платят часть зарплаты.

❌ Аренда Клемана Лангле . «Атлетико» взяли Лангле от безысходности. «Барса» продлила контракт, около половины зарплаты платят мадридцы.

Понятно, что часть сделок провернули бы и без прихода Ольмо – все равно поражает.

Похоже, впереди новые продажи: «Барса» оценивает, стоит ли продавать Эрика Гарсию. Он хотел бы остаться. В «Жироне» (прошлый год Эрик провел там в аренде) готовы заплатить 15 млн евро.

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Фото: IMAGO/S. Ros, Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press