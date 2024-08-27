«Барса» схитрила ради регистрации Ольмо? Возможно, преувеличили травму Кристенсена
Якобы вылетел на четыре месяца.
«Барселона» все-таки зарегистрировала Дани Ольмо, но только еще сильнее нас запутала.
Ольмо регистрируют на полгода вместо Кристенсена – с разрешения Ла Лиги
Ольмо заявляют вместо травмированного Андреаса Кристенсена. Такие в Испании правила: можно зарегистрировать нового игрока на 80% от зарплаты вылетевшего, но если тот пропустит не меньше четырех месяцев. Дани регистрируют на полгода – до зимнего трансферного окна.
И вот тут начинается что-то непонятное.
Кристенсен сломался в матче с «Валенсией», ощутил дискомфорт в области ахилла. Позже инсайдер Фернандо Поло обозначил и сроки – датчанин пропустит около месяца. Marca давала максимум два.
Однако выяснилось, что Андреас вылетел на четыре месяца: как пишет Relevo, специальный комитет Ла Лиги проверил документацию по травме защитника и согласен со сроком восстановления. Теперь по правилам «Барса» может зарегистрировать Ольмо, пока лечится Кристенсен.
Медицинская комиссия, которая оценивала медицинские заключения Кристенсен, состояла из четырех врачей, один из которых раньше работал в «Барсе». Однако он воздержался, чтобы избежать конфликта интересов, так что комиссия полностью независимая.
При этом COPE отмечает, что в окружении датчанина ничего не понимают – и считают, что он сможет играть уже в сентябре. Клуб заверил защитника, что даже если он восстановится через два месяца, его смогут зарегистрировать.
Ответственность за решение, похоже, возьмет Ла Лига. Надежный инсайдер Рамон Альварес уверяет: если Кристенсен вернется раньше, чем в январе, то до 2025-го играть смогут и Ольмо, и Андреас – хотя первого заявили вместо второго. Непонятно, чем обосновано такое решение.
Тогда комитету, принимавшему решение по травме, придется «объясняться перед Ла Лигой».
А если Кристенсен и правда пропустит четыре месяца? Все просто: аннулируется регистрация Дани – зимой придется все начинать сначала.
На что «Барса» пошла ради Ольмо?
Вот все шаги.
❌ Перепродажа акций Barça Vision. В начале месяца компания Aramark, отвечающая за питание на «Камп Ноу», взяла на себя платеж за часть акций Barça Vision. Однако выплатили лишь 25 млн евро из обещанных 40 млн.
❌ Продажа Хулиана Араухо. Плюс 10 млн евро за трансфер защитника в «Борнмут», но этого мало.
❌ Аренда Ориоля Ромеу. «Жирона» платит всю зарплату, а «Барса» чуть-чуть разгрузила ведомость.
❌ Попытка переподписать контракт с Nike. Американцы не хотят платить по 100 млн евро за сезон и оценивает спортивные результаты. Решение примут только осенью.
❌ Бесплатно отдали Илкая Гюндогана. Снова снизили нагрузку, а Илкай отказался от 37,5 млн евро за два года.
❌ Продажа Микаила Файе. Его не регистрировали в основе, трансфер в «Ренн» принес 12 млн евро.
❌ Аренда Витора Роке. Бразильца зарегистрировали и отправили в «Бетис», платят часть зарплаты.
❌ Аренда Клемана Лангле. «Атлетико» взяли Лангле от безысходности. «Барса» продлила контракт, около половины зарплаты платят мадридцы.
Понятно, что часть сделок провернули бы и без прихода Ольмо – все равно поражает.
Похоже, впереди новые продажи: «Барса» оценивает, стоит ли продавать Эрика Гарсию. Он хотел бы остаться. В «Жироне» (прошлый год Эрик провел там в аренде) готовы заплатить 15 млн евро.
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Фото: IMAGO/S. Ros, Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press
Буду называть его каталонец
Отдельный шок - зарплатная ведомость.
Ну нет денег на трансферы - можно привести дела в порядок, академия каждый год фармит ямалей и кубарси, Барса вполне могла быть самодостаточным клубом и вообще без трансферов обходиться, если бы хотела.
Но комплексы всё равно сильнее, ради понтов можно ещё глубже влезть в долги, да так, что уже весь футбольный мир над Барсой смеётся. Просто не понимаю, как кулес на весь этот фарс Лапорты (а ранее и Бартомея) безучастно смотрят.
Тут страннее зачем подписывать Ольмо, не лучше ли воздержаться от трансферов и свести наконец-таки концы с концами?!
Что вы имеете в виду под "честной конкуренцией сейчас"? "Реал" должен "Барсе" по-братски отсыпать бюджета, чтобы "честно" было?
что, учитывая его историю травм, вполне вероятно
Когда уже закончится этот цирк? Уже даже слепому видно, как Лапорта пытается натянуть сову на глобус, а Ла Лига закрывает глаза и делает вид, что не понимает.
Из очевидных провалов пока только Ферран Торрес. Роке я бы не учитывал, какая-то мутная история, да и он почти не играл.