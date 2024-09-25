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Рахимич о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Было влияние политического настроения в Европе, наверное. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»

Элвер Рахимич прокомментировал скорый переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

В сентябре 2022 года полузащитник выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал. Встреча в итоге не состоялась.

«В начале всего, что происходило между Россией и Украиной, в Европе было только одно мнение. Наверное, было влияние общего политического настроения в Европе. Политики везде оказывают влияние, в том числе и на игроков, и на общество в целом. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво.

Думаю, никто в Боснии против России ничего плохого не имеет, все хорошо относятся. Сами знаете, что никаких проблем нет. Очень много игроков приезжали и работали в России, это были люди из Боснии, бывшей Югославии. Поэтому отношение очень хорошее и теплое», – сказал бывший полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины.

Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА: «Я очень счастлив! Это большой клуб, много чего знаю о нем. Обсуждал переход с Рахимичем»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoЭлвер Рахимич
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
Политика
ТАСС
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