В АПЛ появится полуавтоматическое определение офсайда. Клубы одобрили внедрение технологии со следующего сезона

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм видеоповторы технологии Футбол

Полуавтоматическое определение офсайда появится в АПЛ в следующем сезоне.

Как передает Sky Sports, клубы АПЛ единогласно поддержали внедрение технологии на сегодняшней встрече.

Ожидается, что систему полуавтоматического определения офсайда начнут использовать на матчах АПЛ до конца 2024 года – ее планируют внедрить после одного из осенних перерывов на матчи сборных.

Отмечается, что нововведение позволит сократить время проверки офсайдов с помощью ВАР до 31 секунды.

На данный момент полуавтоматическое определение офсайда используется в Лиге чемпионов и в Серии А. Впервые система была применена на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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10 комментариев
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Тейлор будет свистеть наоборот
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давно пора
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+5
Уж лучше, чем линии рисовать
+3
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Ответ ant_dammit
Уж лучше, чем линии рисовать
Ну так прогресс идёт, линии тоже были хороши как шаг на пути к светлому будущему
+3
0
+3
А может, как зона а хоккее - центр поля проходишь первый с мячом, а потом пас хоть на линию ворот?
+2
0
+2
Да неужели? А как же легендарные пизанские линии , когда надо было кого нужно протащить?
+2
-1
+1
Один фиг, важно кто считает, а не кто голосует.
+1
-1
0
новость норм
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А если внедрить полуавтоматическую систему определения победителя, то в принципе и на поле можно будет не выходить
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