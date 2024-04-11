В АПЛ появится полуавтоматическое определение офсайда. Клубы одобрили внедрение технологии со следующего сезона

Полуавтоматическое определение офсайда появится в АПЛ в следующем сезоне.

Как передает Sky Sports, клубы АПЛ единогласно поддержали внедрение технологии на сегодняшней встрече.

Ожидается, что систему полуавтоматического определения офсайда начнут использовать на матчах АПЛ до конца 2024 года – ее планируют внедрить после одного из осенних перерывов на матчи сборных.

Отмечается, что нововведение позволит сократить время проверки офсайдов с помощью ВАР до 31 секунды.

На данный момент полуавтоматическое определение офсайда используется в Лиге чемпионов и в Серии А. Впервые система была применена на чемпионате мира 2022 года в Катаре.