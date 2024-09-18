Судья Кавана сказал Райсу, что ему «не нравится это правило», удаляя хавбека «Арсенала» за откидку мяча с «Брайтоном»
Судья Крис Кавана пообщался с Декланом Райсом перед удалением в матче «Арсенала».
В рамках третьего тура АПЛ лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). 25-летний хавбек «Арсенала» был удален на 49-й минуте, получив вторую желтую карточку за откидку мяча.
В программе Match Officials Mic’d Up была опубликована запись инцидента, на которой Кавана говорит Райсу, что должен удалить его, так как был поставлен в «ужасное положение».
«Дек, тебе нужно уйти. Мне не нравится это [правило], не нравится. Но он выбил мяч. Дек, боюсь, ты должен уйти с поля», – сказал главный арбитр матча Крис Кавана.
Глупое удаление Райса: поймал вторую желтую за откидку мяча – и «Арсенал» потерял очки
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости