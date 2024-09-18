Судья Кавана сказал Райсу, что ему «не нравится это правило», удаляя хавбека «Арсенала» за откидку мяча с «Брайтоном»

Судья Крис Кавана пообщался с Декланом Райсом перед удалением в матче «Арсенала».

В рамках третьего тура АПЛ лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). 25-летний хавбек «Арсенала» был удален на 49-й минуте, получив вторую желтую карточку за откидку мяча.

В программе Match Officials Mic’d Up была опубликована запись инцидента, на которой Кавана говорит Райсу , что должен удалить его, так как был поставлен в «ужасное положение».

«Дек, тебе нужно уйти. Мне не нравится это [правило], не нравится. Но он выбил мяч. Дек, боюсь, ты должен уйти с поля», – сказал главный арбитр матча Крис Кавана .

Глупое удаление Райса: поймал вторую желтую за откидку мяча – и «Арсенал» потерял очки