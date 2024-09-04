Судьи АПЛ раскроют, за кого болеют. Но непублично

В Англии который год улучшают судейство. Сейчас придумали новый трюк. В личной беседе с PGMOL (организация судей АПЛ) нужно будет ответить, за какой клуб болеешь. Данные не раскроют публично.

Судей не будут назначать на матчи, если увидят конфликт интересов

Детали от главы судей АПЛ Говарда Уэбба: «От арбитров требуется сообщить о любом особом интересе к клубам до начала сезона, – сказал Уэбб в интервью The Times. – Мы проверим каждую ситуацию и внесем коррективы».

Под конфликтом интересов понимается несколько ситуаций.

● Клуб, за который болеет конкретный судья.

● Клуб, с которым у судьи личные связи и отношения.

● Клуб из города, где живет судья.

При этом PGMOL избегает формулировок, что судьям обязательно запретят работу на матчах любимого клуба.

«Мы рассмотрим это и внесем коррективы, если посчитаем, что может возникнуть конфликт интересов, если вы объявите себя болельщиком определенной команды, – пояснил Уэбб. – Или если вы играли за клуб. Мы пытаемся привлечь больше игроков к судейству, так что нужно все продумать. Если у вас есть личные связи с людьми, которые работают в клубах, на это тоже нужно обратить внимание. Мы проведем оценку всего этого и учтем это при назначении судей».

Причина – скандал на матче «Ноттингема» и «Эвертона» в прошлом сезоне

В апреле «Ноттингем» влетел 0:2 «Эвертону». Главного арбитра ВАР Стюарта Эттуэлла обвинили в предвзятости, потому что он болеет за... «Лутон», конкурента «Ноттингема» в борьбе за место в элите.

По мнению «Ноттингема», судьи не поставили в ворота ливерпульцев три пенальти. Первый – за возможную руку Эшли Янга.

В следующем эпизоде провинился тоже Янг – заехал по голеностопу Джованни Рейне.

И снова Эшли – снес Каллума Хадсона-Одои, свисток промолчал.

Ни в одном эпизоде не увидели нарушение – это очень разозлило «Ноттингем».

Клуб был в гневе: «Три крайне неудачных решения – три неназначенных пенальти, с которыми мы просто не можем мириться. Перед игрой мы предупреждали PGMOL о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили. Наше терпение испытывали неоднократно. Теперь «Ноттингем Форест» рассмотрит возможные меры».

АПЛ призвала к спокойствию: «Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что будет расследовать заявление клуба. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров. Характер этих комментариев означает, что Премьер-лига расследует вопрос в соответствии с правилами лиги».

«Ноттингему» даже дали прослушать аудиозапись ВАР. Независимая комиссия Премьер-лиги по ключевым эпизодам матчей постановила, что в двух из трех моментов судья действовал верно.

При этом комиссия признала, что за нарушение Эшли Янга на Каллуме Хадсоне-Одои необходимо было назначить пенальти, чего не произошло.

А за кого болеют английские топ-судьи?

Публичной информации нет, только инсайды от таблоида The Mirror.

Стюарт Эттуэлл, как вы уже догадались, топит за «Лутон».

Питер Бэнкс живет в Ливерпуле, поэтому не назначается на матчи «Эвертона» и «Ливерпуля».

Дэвид Кут болеет за «Ноттс Каунти» и поэтому не судит матчи принципиального соперника – «Ноттингем Форест».

Джарред Джиллетт болеет за «Ливерпуль» и не назначается на матчи «Ливерпуля» и «Эвертона».

Роберт Джонс живет в Мерсисайде и не назначается на матчи ливерпульских клубов.

Майкл Оливер – фанат «Ньюкасла». Также не назначается на игры «Сандерленда».

Крэйг Поусон болеет за «Шеффилд Юнайтед» и поэтому не назначается на матчи обоих «Шеффилдов».

Пол Тирни болеет за «Уиган» и не назначается на его матчи.

Как вообще изменилось судейство в этом сезоне

Несколько важных пунктов.

● Решения ВАР теперь сразу объясняют в соцсетях.

В соцсети Х заведи аккаунт PLMatchCentre , где лига как можно скорее будет пояснять решения после вмешательства видеоассистентов.

● Компенсированное время считается тщательнее.

«С этого сезона, когда забивается гол, судьи матча начнут добавлять время к концу матча только тогда, когда задержка между голом и последующим начальным ударом превысит 30 секунд. Это время обеим командам, чтобы вернуться на свои позиции для возобновления игры после каждого гола. Учитывая, что в прошлом сезоне в среднем за матч забивалось 3,28 гола, это изменение может привести к значительному сокращению компенсированного времени», – пояснила лига.

● Систему полуавтоматического определения офсайда введут после одной из осенних пауз. Она сэкономит время в спорных ситуациях – судьям не потребуется вручную расставлять точки для линий вне игры.

● Для повышения скорости на матчах будут использовать 15 мячей.

Ярость «Ноттингема» – ВАР-судья болеет за соперника по выживанию. Он не подсказал три пенальти в пользу «Форест»

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Eddie Keogh, Stu Forster