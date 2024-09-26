Флику подарили каталанский словарь: «Чем лучше он знает наш язык, тем лучше он сможет узнать клуб»
Ханс-Дитеру Флику подарили каталанско-немецкий словарь.
Это сделали представители передачи LaTdT, которая выходит на Catalunya Ràdio. Немецкому специалисту вручили подарок после окончания пресс-конференции.
«Мы хотели донести до него, что чем лучше он знает наш язык, тем лучше он сможет узнать клуб. Добро пожаловать в Каталонию, Ханси!» – говорится в сообщении LaTdT.
Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» по окончании прошлого сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LaTdT
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