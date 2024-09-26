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Флику подарили каталанский словарь: «Чем лучше он знает наш язык, тем лучше он сможет узнать клуб»

Ханс-Дитеру Флику подарили каталанско-немецкий словарь.

Это сделали представители передачи LaTdT, которая выходит на Catalunya Ràdio. Немецкому специалисту вручили подарок после окончания пресс-конференции.

«Мы хотели донести до него, что чем лучше он знает наш язык, тем лучше он сможет узнать клуб. Добро пожаловать в Каталонию, Ханси!» – говорится в сообщении LaTdT.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» по окончании прошлого сезона. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: LaTdT
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
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