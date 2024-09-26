Ханси Флик: «Барсе» нужен вратарь с опытом. Иньяки 25 лет, остальные очень молоды. Обсуждаем вопрос с Деку»
Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с основным вратарем «Барселоны».
Напомним, Марк-Андре тер Стеген выбыл на срок от 7 до 9 месяцев из-за травмы. Сообщалось, что его может заменить Войчех Шченсны, который готов подписать с каталонцами контракт на один год в качестве свободного агента.
В сегодняшнем матче Ла Лиги с «Хетафе» (1:0) в роли основного вратаря выступил Иньяки Пенья.
«Я говорю только об игроках, которые у меня есть, а Иньяки – наш вратарь. Сегодня я счастлив. У нас есть еще три очка.
Иньяки 25 лет, остальные очень молоды, и если что-то случится, нам нужен вратарь с опытом. Мы с Деку вели обсуждения и размышляли по этому поводу. Мы занимаемся этим», – заявил главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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