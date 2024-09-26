Флик о Фати в запасе «Барсы» против «Хетафе»: «Он готов играть, но матч был сложным, и я решил выпустить других» 

Ханс-Дитер Флик объяснил неучастие Ансу Фати в матче Ла Лиги с «Хетафе» (1:0).

После возвращения в «Барселону» из «Брайтона» 21-летний вингер провел на поле лишь 2 минуты – вышел на замену в игре Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Последние два матча Фати провел в запасе.

«Он готов играть, но матч был сложным, и я решил выпустить других», — сказал Флик .