Флик о Фати в запасе «Барсы» против «Хетафе»: «Он готов играть, но матч был сложным, и я решил выпустить других»
Ханс-Дитер Флик объяснил неучастие Ансу Фати в матче Ла Лиги с «Хетафе» (1:0).
После возвращения в «Барселону» из «Брайтона» 21-летний вингер провел на поле лишь 2 минуты – вышел на замену в игре Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Последние два матча Фати провел в запасе.
«Он готов играть, но матч был сложным, и я решил выпустить других», — сказал Флик.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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