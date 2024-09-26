Флик про 1:0 с «Хетафе»: «Барсе» было тяжело, порой не хватало скорости – такие матчи тоже бывают. Мы реализовали свой момент, а они – нет»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Хетафе» (1:0).

«Против «Хетафе » нормально [испытывать трудности], они здорово обороняются, но я очень горд. Мои игроки сражались в течение 90 минут. Я также горжусь болельщиками, которые понимали, что мы в них нуждаемся.

Иногда бывают такие матчи, но у нас был момент, и мы его реализовали, в то время как соперник не воспользовался своим шансом.

Они очень хороши в обороне, очень компактны, и нам было непросто. Иногда нам не хватало скорости в комбинациях, и они могли закрыться. Но мы забили нужный гол.

Ямаль делает выдающиеся вещи, и стадиону это нравится, это заметно на трибунах. Это его манера игры, и я думаю, что необходимо защищать всех игроков – для этого на поле есть судьи. Надеюсь, они будут это делать», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar.