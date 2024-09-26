Флик про 1:0 с «Хетафе»: «Барсе» было тяжело, порой не хватало скорости – такие матчи тоже бывают. Мы реализовали свой момент, а они – нет»
«Против «Хетафе» нормально [испытывать трудности], они здорово обороняются, но я очень горд. Мои игроки сражались в течение 90 минут. Я также горжусь болельщиками, которые понимали, что мы в них нуждаемся.
Иногда бывают такие матчи, но у нас был момент, и мы его реализовали, в то время как соперник не воспользовался своим шансом.
Они очень хороши в обороне, очень компактны, и нам было непросто. Иногда нам не хватало скорости в комбинациях, и они могли закрыться. Но мы забили нужный гол.
Ямаль делает выдающиеся вещи, и стадиону это нравится, это заметно на трибунах. Это его манера игры, и я думаю, что необходимо защищать всех игроков – для этого на поле есть судьи. Надеюсь, они будут это делать», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью Movistar.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий