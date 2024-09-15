Доннарумма пропустит неделю из-за травмы, полученной в игре с «Брестом». Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» против «Жироны» в ЛЧ
Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» на следующей неделе.
Пресс-служба парижан сообщила, что Джанлуиджи Доннарумма почувствовал мышечный дискомфорт в правом бедре во время вчерашнего матча Лиги 1 против «Бреста» (3:1). Итальянец будет проходить лечение в течение недели.
Таким образом, Матвей Сафонов может принять участие в матче Лиги чемпионов против «Жироны», который состоится в среду, 18 сентября. Россиянин пока сыграл за «ПСЖ» лишь в товарищеском матче против «Штурма» (2:2) 7 августа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «ПСЖ»
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