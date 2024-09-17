Аршавин о Сперцяне и Европе: «Ему нужно ориентироваться на Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в «ПСЖ»
Андрей Аршавин посоветовал Эдуарду Сперцяну брать пример с Матвея Сафонова.
25-летний вратарь Сафонов минувшим летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара».
«Я думаю, что Сперцяну нужно ориентироваться на Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в итоге в «ПСЖ».
Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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