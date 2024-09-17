Аршавин о Сперцяне и Европе: «Ему нужно ориентироваться на Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», делал свою работу хорошо и уехал в «ПСЖ»

Андрей Аршавин посоветовал Эдуарду Сперцяну брать пример с Матвея Сафонова.

25-летний вратарь Сафонов минувшим летом перешел в «ПСЖ » из «Краснодара».

«Я думаю, что Сперцяну нужно ориентироваться на Сафонова . Матвей играл спокойно за «Краснодар », делал свою работу хорошо и уехал в итоге в «ПСЖ».

Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова», – считает бывший игрок «Зенита» и сборной России.