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Шпилевский о Шуманском в запасе ЦСКА: «Потенциал есть, но в плане менталитета и дополнительных нагрузок надо прибавлять» 

Алексей Шпилевский высказался о дефиците игровой практики у Артема Шуманского в ЦСКА.

Ранее 19-летний форвард выступал за кипрский «Арис».

— Обидно за Артема. Но что делать? У каждого своя судьба. Не знаю, как он там ведет себя в тренировочном процессе, как общается с другими ребятами. Всегда обидно за своего парня. Весь наш тренерский штаб вложил в него силы и знания. Он после БАТЭ приехал не в самых лучших кондициях.

— Не думали пригласить его в аренду?

— Нет, у нас он тоже мало играл. Сейчас у нас хорошая конкуренция, четверо нападающих. Артем должен играть, неважно где. Потенциал у него есть. Но в плане менталитета, выкладывания, дополнительных нагрузок ему надо прибавлять. Тут он не чемпион мира, честно говоря. Если он поймет это, то есть шанс исправить. Если нет, то у каждого своя судьба.

— Посоветуете ему зимой, если ничего не изменится, уходить в аренду, чтобы играть?

— Зная его, уверен, если он не изменит отношение, тогда будет тяжело. И надо будет искать вариант, где он будет играть. Но нужно понимать, что он и там должен будет доказывать. Он не Месси, не может себе позволить прийти и сказать: «Я Артем Шуманский, ставьте меня в состав». Везде сейчас бьются за свое место, во всех командах, – сказал главный тренер «Ариса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Шпилевский
logoАртем Шуманский
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