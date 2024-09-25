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Жирков о том, может ли Соболев избежать негатива от болельщиков «Зенита»: «Если будет забивать, как Холанд, то почему нет?»

Юрий Жирков высказался о негативе фанов «Зенита» в адрес Александра Соболева.

– Сейчас болельщики «Зенита» освистывают с трибун перешедшего из «Спартака» Александра Соболева. Верите, что отношение к нему на трибунах в Питере со временем наладится?

– Сложно сказать. Такие трансферы, наверное, будут еще не раз за всю историю футбола. Кто-то перейдет из ЦСКА в «Зенит», кто-то из «Зенита» в «Спартак». Или из «Спартака» в «Зенит», как Соболев.

Наверное, болельщикам это самим интересно – скандировать плохие слова, еще что-то. Когда я играл, это мне не создавало проблем – наоборот, как-то подстегивало показать свой лучший футбол. 

– Что делать Соболеву, чтобы такая реакция фанатов на него прекратилась?

– Показывать свой лучший футбол, забивать мячи.

– Думаете, поможет?

– Если будет забивать, как Холанд, то почему нет? – сказал бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАлександр Соболев
logoЭрлинг Холанд
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