Жирков о том, может ли Соболев избежать негатива от болельщиков «Зенита»: «Если будет забивать, как Холанд, то почему нет?»
– Сейчас болельщики «Зенита» освистывают с трибун перешедшего из «Спартака» Александра Соболева. Верите, что отношение к нему на трибунах в Питере со временем наладится?
– Сложно сказать. Такие трансферы, наверное, будут еще не раз за всю историю футбола. Кто-то перейдет из ЦСКА в «Зенит», кто-то из «Зенита» в «Спартак». Или из «Спартака» в «Зенит», как Соболев.
Наверное, болельщикам это самим интересно – скандировать плохие слова, еще что-то. Когда я играл, это мне не создавало проблем – наоборот, как-то подстегивало показать свой лучший футбол.
– Что делать Соболеву, чтобы такая реакция фанатов на него прекратилась?
– Показывать свой лучший футбол, забивать мячи.
– Думаете, поможет?
– Если будет забивать, как Холанд, то почему нет? – сказал бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России.
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