Стас Пьеха исполнит гимн России перед матчем легенд «Зенита» и ЦСКА. Также будет ретро-дискотека от группы «Дюна»

Стас Пьеха и группа «Дюна» выступят на матче Лиги Легенд «Зенит» – ЦСКА.

По сообщению пресс-службы «РФС », перед началом игры прозвучит гимн России в исполнении Стаса Пьехи. Также зрителей ждет ретро-дискотека от группы «Дюна». Старт программы запланирован на 17:30.

Напомним, матч Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 20 сентября. Он будет посвящена памяти наставника петербургского и армейского клубов Павла Садырина.

В составе легенд «Зенита » на поле выйдут Андрей Аршавин , Вячеслав Малафеев , Владислав Радимов , Игорь Денисов , Роман Широков , Анатолий Тимощук , Юрий Горшков и Павел Погребняк . В составе ЦСКА сыграют Юрий Жирков , Алан Дзагоев , Евгений Алдонин , Зоран Тошич , Георгий Щенников , Владимир Габулов и другие.