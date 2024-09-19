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Стас Пьеха исполнит гимн России перед матчем легенд «Зенита» и ЦСКА. Также будет ретро-дискотека от группы «Дюна»

Стас Пьеха и группа «Дюна» выступят на матче Лиги Легенд «Зенит» – ЦСКА.

По сообщению пресс-службы «РФС», перед началом игры прозвучит гимн России в исполнении Стаса Пьехи. Также зрителей ждет ретро-дискотека от группы «Дюна». Старт программы запланирован на 17:30.

Напомним, матч Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 20 сентября. Он будет посвящена памяти наставника петербургского и армейского клубов Павла Садырина.

В составе легенд «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Роман Широков, Анатолий Тимощук, Юрий Горшков и Павел Погребняк. В составе ЦСКА сыграют Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Евгений Алдонин, Зоран Тошич, Георгий Щенников, Владимир Габулов и другие.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
logoЦСКА
logoЗенит
logoЕвгений Алдонин
logoЮрий Жирков
logoВячеслав Малафеев
logoИгорь Денисов
logoВладислав Радимов
logoАнатолий Тимощук
logoПавел Погребняк
logoАндрей Аршавин
logoРоман Широков
logoВладимир Габулов
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
болельщики
logoПавел Садырин
logoАлан Дзагоев
logoЗоран Тошич
logoГеоргий Щенников
стадионы
logoЮрий Горшков
музыка
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