Стас Пьеха исполнит гимн России перед матчем легенд «Зенита» и ЦСКА. Также будет ретро-дискотека от группы «Дюна»
Стас Пьеха и группа «Дюна» выступят на матче Лиги Легенд «Зенит» – ЦСКА.
По сообщению пресс-службы «РФС», перед началом игры прозвучит гимн России в исполнении Стаса Пьехи. Также зрителей ждет ретро-дискотека от группы «Дюна». Старт программы запланирован на 17:30.
Напомним, матч Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» 20 сентября. Он будет посвящена памяти наставника петербургского и армейского клубов Павла Садырина.
В составе легенд «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Игорь Денисов, Роман Широков, Анатолий Тимощук, Юрий Горшков и Павел Погребняк. В составе ЦСКА сыграют Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Евгений Алдонин, Зоран Тошич, Георгий Щенников, Владимир Габулов и другие.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал РФС
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