«Шальке» хочет видеть Рауля главным тренером. Испанец, вероятно, откажется от предложения (Relevo)
По информации Relevo, представители немецкого клуба на этой неделе прибыли в Мадрид, чтобы встретиться с тренером и представить ему свой проект.
Руководство «Шальке» считает, что испанец, выступавший за клуб, способен возродить команду, которая на данный момент находится внизу таблицы второй Бундеслиги. Раулю будут предоставлены значительные полномочия в управлении спортивной деятельностью клуба.
47-летний специалист, который уже шесть сезонов тренирует «Кастилью», отклонил множество предложений, и, как утверждает источник, маловероятно, что он примет это.
Рауль поддерживает хорошие отношения с Карло Анчелотти, итальянец советовал ему набраться терпения, подчеркивая, что лучший способ приблизиться к первой команде «Реала» – это остаться в клубе, ссылаясь на пример Зинедина Зидана.
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