«Шальке» хочет видеть Рауля главным тренером. Испанец, вероятно, откажется от предложения (Relevo)

«Шальке 04» мечтает о назначении Рауля.

По информации Relevo, представители немецкого клуба на этой неделе прибыли в Мадрид , чтобы встретиться с тренером и представить ему свой проект.

Руководство «Шальке » считает, что испанец, выступавший за клуб, способен возродить команду, которая на данный момент находится внизу таблицы второй Бундеслиги . Раулю будут предоставлены значительные полномочия в управлении спортивной деятельностью клуба.

47-летний специалист, который уже шесть сезонов тренирует «Кастилью», отклонил множество предложений, и, как утверждает источник, маловероятно, что он примет это.

Рауль поддерживает хорошие отношения с Карло Анчелотти , итальянец советовал ему набраться терпения, подчеркивая, что лучший способ приблизиться к первой команде «Реала» – это остаться в клубе, ссылаясь на пример Зинедина Зидана .