  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Шальке» хочет видеть Рауля главным тренером. Испанец, вероятно, откажется от предложения (Relevo)
1

«Шальке» хочет видеть Рауля главным тренером. Испанец, вероятно, откажется от предложения (Relevo)

«Шальке 04» мечтает о назначении Рауля.

По информации Relevo, представители немецкого клуба на этой неделе прибыли в Мадрид, чтобы встретиться с тренером и представить ему свой проект.

Руководство «Шальке» считает, что испанец, выступавший за клуб, способен возродить команду, которая на данный момент находится внизу таблицы второй Бундеслиги. Раулю будут предоставлены значительные полномочия в управлении спортивной деятельностью клуба.

47-летний специалист, который уже шесть сезонов тренирует «Кастилью», отклонил множество предложений, и, как утверждает источник, маловероятно, что он примет это.

Рауль поддерживает хорошие отношения с Карло Анчелотти, итальянец советовал ему набраться терпения, подчеркивая, что лучший способ приблизиться к первой команде «Реала» – это остаться в клубе, ссылаясь на пример Зинедина Зидана.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
logoШальке
logoКарло Анчелотти
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoРауль
logoЛа Лига
logoД2 Германия
logoД3 Испания
logoРеал Мадрид Кастилья
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ в возрасте 18 лет 58 дней. Бразилец побил рекорд Рауля
7017 сентября, 21:35
«У Мбаппе есть все, чтобы встать в один ряд с Роналду, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. Он может стать великим игроком «Реала». Экс-игрок «Мадрида» Амависка о Килиане
2217 сентября, 09:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кононов толкнул игрока «КАМАЗа» и спровоцировал массовую потасовку на матче Кубка России. Тренер «Торпедо» получил красную
415 минут назадВидео
Левандовски с 7 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барсы» опережает Мбаппе на 2 мяча
1227 минут назад
«Крылья Советов» согласовали назначение Игнашевича вместо Осинькина («Чемпионат»)
4735 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». 1:0 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция
6838 минут назадLive
16-летний Портер играет за «Арсенал» в матче с «Болтоном». Вратарь – самый молодой футболист старта в истории клуба
742 минуты назад
Каррагер о финансах «Сити»: «Бред, что они зарабатывают больше «Реала», «Барселоны» и «МЮ». Меня не волнует, насколько они успешны, это невозможно»
5154 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Хетафе», «Жирона» против «Райо Вальекано»
14757 минут назадLive
Лига Европы стартует! «МЮ» принимает «Твенте», «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова играет с «Галатасараем», «Буде-Глимт» победил «Порту»
16857 минут назадLive
Кто сыграл более 100 матчей за «Спартак»? А кого сравнивают с Видичем? Игра, где нужно отгадать футболистов
258 минут назадСпецпроект
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Арсенал» играет с «Болтоном», «Ливерпуль» против «Вест Хэма»
10858 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Болтон». 3:0 – 17-летний Нванери сделал дубль! Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
У Кьезы первое результативное действие за «Ливерпуль»: ассист Жоте в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом»
112 минут назад
Палестинская футбольная ассоциация ожидает решения ФИФА по Израилю 3 октября
512 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Твенте». 1:0 – Эриксен забил. Онлайн-трансляция
722 минуты назадLive
Защитник «Акрона» Витор: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Больше 15 лет прошло с тех пор, как его получали бразильцы. Надеюсь, Вини выиграет»
131 минуту назад
«Ливерпуль» – «Вест Хэм». 1:1 – Жота сравнял счет. Онлайн-трансляция
533 минуты назадLive
20-летний сын ван Боммела сделал дубль за АЗ в дебютном матче Лиги Европы
238 минут назад
Нигматуллин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да»
654 минуты назад
Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»
955 минут назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Дженоа» против «Сампдории», «Пиза» уступила «Чезене», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
257 минут назадLive