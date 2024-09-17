«У Мбаппе есть все, чтобы встать в один ряд с Роналду, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. Он может стать великим игроком «Реала». Экс-игрок «Мадрида» Амависка о Килиане

Хосе Эмилио Амависка поделился ожиданиями от игры Килиана Мбаппе за «Реал».

«Единственный совет, который я могу ему дать, – это оставаться самим собой. Тогда мы все будем счастливы. Мбаппе – это Мбаппе, он может стать великим игроком «Реала ».

В своем первом матче он выиграл еврокубок. Они пришел именно ради этого, чтобы ознаменовать собой новую эпоху. И вот почему люди сравнивают его с Криштиану, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. У него есть все, чтобы встать в один ряд с ними.

Он будет блистать [в Лиге чемпионов], потому что отличные игроки любят крупные турниры, а он один из лучших», – сказал бывший игрок «Реала».