«У Мбаппе есть все, чтобы встать в один ряд с Роналду, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. Он может стать великим игроком «Реала». Экс-игрок «Мадрида» Амависка о Килиане
Хосе Эмилио Амависка поделился ожиданиями от игры Килиана Мбаппе за «Реал».
«Единственный совет, который я могу ему дать, – это оставаться самим собой. Тогда мы все будем счастливы. Мбаппе – это Мбаппе, он может стать великим игроком «Реала».
В своем первом матче он выиграл еврокубок. Они пришел именно ради этого, чтобы ознаменовать собой новую эпоху. И вот почему люди сравнивают его с Криштиану, Раулем, Зиданом, Хенто и Ди Стефано. У него есть все, чтобы встать в один ряд с ними.
Он будет блистать [в Лиге чемпионов], потому что отличные игроки любят крупные турниры, а он один из лучших», – сказал бывший игрок «Реала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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