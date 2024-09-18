Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ в возрасте 18 лет 58 дней. Бразилец побил рекорд Рауля
Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в Лиге чемпионов.
Сегодня бразилец отличился в матче со «Штутгартом» (3:1) на 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте. Эндрик сделал это в возрасте 18 лет и 58 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал Раулю – в октябре 1995 года он сделал хет-трик за «Реал» в матче против «Ференцвароша» в возрасте 18 лет и 113 дней.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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