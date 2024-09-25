Артета об игре в меньшинстве против «Сити»: «Мы уже были в такой ситуации с Джакой и проиграли 0:5. Так что надо учиться, иначе я был бы тупым»

Микель Артета отметил прогресс «Арсенала» в матчах с «Манчестер Сити».

Команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ . Лондонцы играли в меньшинстве с начала второго тайма после удаления Леандро Троссарда, «горожане» сравняли счет на 98-й минуте игры.

Главный тренер «канониров» отметил, что его команда «должна была играть так, как ей пришлось». Испанец сравнил этот матч с игрой в августе 2021 года, когда «Сити » одержал победу со счетом 5:0 после удаления Гранита Джаки в конце первого тайма.

«К сожалению, мы уже были в такой ситуации. Мы оказались в той же ситуации с Гранитом, когда проиграли 0:5. Так что нам нужно учиться. Если бы это было не так, меня можно было бы назвать очень тупым.

У команды есть желание играть в любых обстоятельствах, побеждать, адаптироваться к разным условиям, соревнованиям, способам игры и справляться с этим эмоционально и физически. Мы это сделали это великолепно», – заявил главный тренер «Арсенала».