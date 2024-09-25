Артета об игре в меньшинстве против «Сити»: «Мы уже были в такой ситуации с Джакой и проиграли 0:5. Так что надо учиться, иначе я был бы тупым»
Команды сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ. Лондонцы играли в меньшинстве с начала второго тайма после удаления Леандро Троссарда, «горожане» сравняли счет на 98-й минуте игры.
Главный тренер «канониров» отметил, что его команда «должна была играть так, как ей пришлось». Испанец сравнил этот матч с игрой в августе 2021 года, когда «Сити» одержал победу со счетом 5:0 после удаления Гранита Джаки в конце первого тайма.
«К сожалению, мы уже были в такой ситуации. Мы оказались в той же ситуации с Гранитом, когда проиграли 0:5. Так что нам нужно учиться. Если бы это было не так, меня можно было бы назвать очень тупым.
У команды есть желание играть в любых обстоятельствах, побеждать, адаптироваться к разным условиям, соревнованиям, способам игры и справляться с этим эмоционально и физически. Мы это сделали это великолепно», – заявил главный тренер «Арсенала».
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