Радимов о том, зачем «Зениту» нужен Соболев: «Для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, надо использовать все. Чтобы было больше вскрытий»
Владислав Радимов высказался о том, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.
27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака». В 2 матчах за новый клуб в чемпионате России он не отметился результативными действиями.
«Семаку Соболев необходим для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, а тогда надо использовать все: чтобы были и навесы, но и кто-то мог бы бороться.
Ты можешь и через фланги, и через короткие стенки, через индивидуальную работу, и в том числе через забросы. И тогда у тебя будет больше разнообразия в команде, больше вскрытий.
Поэтому Семак дает время Соболеву. Вот сейчас поправится Глушенков, будет сложнее дать время Александру. Но у Соболева российский паспорт, а в условиях лимита у «Зенита» бывают проблемы», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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