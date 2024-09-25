Радимов о том, зачем «Зениту» нужен Соболев: «Для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, надо использовать все. Чтобы было больше вскрытий»

Владислав Радимов высказался о том, зачем «Зениту» нужен Александр Соболев.

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака». В 2 матчах за новый клуб в чемпионате России он не отметился результативными действиями.

«Семаку Соболев необходим для разнообразия, это очевидно. Многие команды закрываются, а тогда надо использовать все: чтобы были и навесы, но и кто-то мог бы бороться.

Ты можешь и через фланги, и через короткие стенки, через индивидуальную работу, и в том числе через забросы. И тогда у тебя будет больше разнообразия в команде, больше вскрытий.

Поэтому Семак дает время Соболеву . Вот сейчас поправится Глушенков , будет сложнее дать время Александру. Но у Соболева российский паспорт, а в условиях лимита у «Зенита» бывают проблемы», – сказал бывший игрок «Зенита ».