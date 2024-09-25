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  • Ширер о травме Родри: «Большой удар. Неважно, кто вы и какие у вас ресурсы, а у «Ман Сити» их много, потеря игрока такого калибра и качества навредит вам»
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Ширер о травме Родри: «Большой удар. Неважно, кто вы и какие у вас ресурсы, а у «Ман Сити» их много, потеря игрока такого калибра и качества навредит вам»

Алан Ширер высказался о травме Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте. Сегодня «Манчестер Сити» подтвердил, что Родри получил травму связок правого колена.

«Нет сомнений, что травма Родри, которая может закончить для него сезон, повлияет на надежды «Манчестер Сити» на титул. Одно дело знать, что его не будет в составе в течение двух или трех игр, как это было в начале сезона, но совсем другое – понимать, что он, вероятно, не вернется в этом сезоне. Это большой удар, и неважно, кто вы и какие у вас ресурсы, а у «Манчестер Сити» их много, когда вы теряете игрока такого калибра и качества на такое количество времени, нет сомнений, что это навредит.

У меня самого была такая травма и я отсутствовал шесть или семь месяцев, поэтому я точно знаю, что будет чувствовать Родри и какового будет клубу. На возвращение понадобится много времени. Будь то пять, шесть, семь месяцев или сколько бы это ни было, это долгий путь. Сначала операция, если Родри ее сделает, затем отдых, а затем период реабилитации. Это долгий путь обратно, и ты должен быть очень сильным морально, чтобы его преодолеть», – заявил экс-игрок «Ньюкасла».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАлан Ширер
logoтравмы
logoРодри
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