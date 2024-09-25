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  • Скоулз о невыходе Рэшфорда в старте с «Пэлас»: «Он не мог отличиться, вдруг забил 3 гола за 2 матча и остался в запасе. Что-то произошло, не так ли?»
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Скоулз о невыходе Рэшфорда в старте с «Пэлас»: «Он не мог отличиться, вдруг забил 3 гола за 2 матча и остался в запасе. Что-то произошло, не так ли?»

Пол Скоулз прокомментировал невыход Маркуса Рэшфорда в основе на матч с «Пэлас».

В прошлую субботу «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0). 26-летний форвард появился на поле на 61-й минуте.

«Команда испытывает трудности с нападением, не так ли? Они забили пять голов, три из них – в ворота «Саутгемптона». Это говорит о том, что нападающие, возможно, просто недостаточно хороши.

Оставить Рэшфорда в запасе... Что-то произошло, не так ли? Он так долго не мог отличиться, вдруг забивает три гола в двух матчах и не играет?

Тен Хаг сказал, что это ротация... Да ладно», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в эфире программы The Overlap.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoПол Скоулз
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoЭрик тен Хаг
logoМаркус Рэшфорд
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