Тен Хаг о Реднаппе, допустившем, что Рэшфорд не попал в старт из-за наказания: «Человек не в порядке, если делает заявления, не зная сути. Это всего лишь ротация, я доволен Маркусом»

Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не вышел в старте на матч с «Пэлас».

«МЮ» сыграл вничью в игре 5-го тура АПЛ (0:0). Рэшфорд начал матч с «Кристал Пэлас » на скамейке запасных, хотя до этого выходил в старте в первых шести играх сезона.

После матча Эрик тен Хаг опроверг слова эксперта Sky Sports Джейми Реднаппа, предположившего, что Маркус Рэшфорд был оставлен на скамейке в качестве наказания. Главный тренер «МЮ» перед игрой говорил о том, что Рэшфорду нужно улучшить дисциплину и профессионализм.

«Уже начались спекуляции, некоторые эксперты – это безумие. Я бы сказал, что человек не в порядке, если делает такие заявления, не зная сути.

Это всего лишь ротация. У нас много игр, и более 11 игроков, которые могут выйти в старте. Мы должны давать шанс всем игрокам, если они хорошо себя показывают. В конце концов, те, кто играет лучше, будут получать больше игрового времени.

Это не связано ни с чем другим. Я очень доволен Маркусом, тем как он отрабатывал в обороне и его игрой в атаке. Он забивает, так что он сейчас в хорошей форме. То, что он начал на скамейке – это просто ротация.

Также должен отметить, что Амада играет очень хорошо, и Гарначо, кроме, может быть, игры с «Ливерпулем», всегда приносит результат. Мы должны использовать их тоже», – сказал главный тренер «МЮ ».