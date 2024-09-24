Тен Хаг о невыходе Рэшфорда в старте на матч с «Пэлас»: «Не понял критики. Люди не имеют права строить догадки – если я даю объяснение, ему нужно верить»
Эрик тен Хаг ответил на критику за невыход Маркуса Рэшфорда в старте с «Пэлас».
«МЮ» и «Кристал Пэлас» сыграл вничью в игре 5-го тура АПЛ (0:0). Рэшфорд начал матч на скамейке запасных, хотя до этого выходил в старте в первых шести играх сезона.
После матча Эрик тен Хаг опроверг слова эксперта Sky Sports Джейми Реднаппа, предположившего, что нападающего оставили в запасе в качестве наказания.
«Я не понял критики. Люди имеют на это право, если хотят, но они не имеют права строить догадки. Если я даю объяснение, они должны верить моим словам», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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