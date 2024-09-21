Тен Хаг о результативности Рэшфорда: «При неправильном образе жизни не выйти на нужный уровень. Когда Маркус будет вести себя как профессионал, тогда и будет себя проявлять. Он классный игрок»

Эрик тен Хаг объяснил рост результативности Маркуса Рэшфорда.

«Каждый футболист знает, что если ты ведешь неправильный образ жизни, то не можешь проявлять себя в той лиге, в которой должен. Ты не можешь выйти на нужный уровень, если за пределами Каррингтона у тебя не правильная и не дисциплинированная жизнь.

Ему нужна была помощь, поддержка, скажем. Но в конечном счете он должен сделать все сам. Он должен наладить свою жизнь, изменить отношение к тренировкам, к матчам. Когда он будет вести себя как профессионал, тогда и будет себя проявлять, потому что он классный футболист.

Он знает, что бывают неудачи, знает, как все исправить. Он взял ситуацию под контроль, он возвращается. Он очень хорошо начал сезон и теперь должен продолжать развиваться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

В последних двух матчах Рэшфорд забил три гола. До этого он не забивал с марта.