Защитник «Акрона» Витор о безопасности: «В Бразилии есть проблемы, случаются происшествия. В России у меня проблем не было»

Бразилец Паулу Витор из «Акрон» сравнил уровень безопасности в России и Бразилии.

– Насколько безопасно в твоем родном штате? Мы наслышаны о том, что в Бразилии с этим бывают проблемы…

– Как и в любой стране, в Бразилии есть определенные проблемы. У государства не всегда есть возможность обеспечить безопасность в маленьких и удаленных районах. Там чаще всего и происходят истории, о которых ты спрашиваешь.

Многие люди хотели бы жить в Бразилии, но в какой‑то момент это их отпугивает. Поэтому многие приезжают как туристы, после чего уезжают обратно.

– В России ты себя чувствуешь более безопасно, чем в Бразилии?

– Да, конечно. В интернете я слежу за своим городом, вижу, что случаются те или иные происшествия. В России же за время нахождения у меня не было никаких проблем с безопасностью, – сказал защитник «Акрона » Паулу Витор .

Бразилец Витор из «Акрона» о паспорте РФ: «Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе. Если задержусь в России надолго, буду рад защищать цвета сборной»