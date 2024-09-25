Бразилец Витор из «Акрона» о паспорте РФ: «Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе. Если задержусь в России надолго, буду рад защищать цвета сборной»
– Участились случаи, когда бразильцы получают российское гражданство (Малком, Клаудиньо) и даже играют за сборную России (Ари, Гильерме, Марио Фернандес). Ты задумывался о гражданстве или российской национальной сборной?
– Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе, который выступал на чемпионате мира за сборную России. Слышал, конечно, и про гражданство Малкома и Клаудиньо. Сейчас это популярно не только в большом футболе, но и в футзале, где многие бразильцы получают российские паспорта и выступают здесь за сборную.
Как говорится, почему бы и нет? Если моя карьера сложится так, что я задержусь здесь на долгое время, и в какой-то момент поступит предложение, то я буду рад защищать цвета сборной России, – сказал бразильский игрок клуба из Тольятти.
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