Бразилец Витор из «Акрона» о паспорте РФ: «Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе. Если задержусь в России надолго, буду рад защищать цвета сборной»

Защитник «Акрона» Паулу Витор высказался о возможном получении гражданства РФ.

– Участились случаи, когда бразильцы получают российское гражданство (Малком, Клаудиньо) и даже играют за сборную России (Ари, Гильерме, Марио Фернандес). Ты задумывался о гражданстве или российской национальной сборной?

– Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе, который выступал на чемпионате мира за сборную России. Слышал, конечно, и про гражданство Малкома и Клаудиньо . Сейчас это популярно не только в большом футболе, но и в футзале, где многие бразильцы получают российские паспорта и выступают здесь за сборную.

Как говорится, почему бы и нет? Если моя карьера сложится так, что я задержусь здесь на долгое время, и в какой-то момент поступит предложение, то я буду рад защищать цвета сборной России, – сказал бразильский игрок клуба из Тольятти.