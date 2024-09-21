Дзюба о 2 ассистах в игре с «Краснодаром»: «Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу»

Артем Дзюба объяснил, почему отдает пасы, а не бьет сам по воротам соперника.

В субботу «Акрон» дома уступил «Краснодару » (2:5) в 9-м туре Мир РПЛ , Дзюба отдал две голевые передачи. У него 3 ассиста в 2 матчах в лиге за «Акрон ».

– Почему сам не стал бить?

– Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу.

– Что можешь сказать об игре?

– «Краснодар» – хорошая команда, которая наказывает за малейшую ошибку. Нам нужно учиться и сделать так, чтобы соперник сам забивал, а не мы дарили шансы, – сказал 36-летний форвард.