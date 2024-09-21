Дзюба о 2 ассистах в игре с «Краснодаром»: «Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу»
Артем Дзюба объяснил, почему отдает пасы, а не бьет сам по воротам соперника.
В субботу «Акрон» дома уступил «Краснодару» (2:5) в 9-м туре Мир РПЛ, Дзюба отдал две голевые передачи. У него 3 ассиста в 2 матчах в лиге за «Акрон».
– Почему сам не стал бить?
– Когда вижу игрока в лучшей позиции, всегда отдаю передачу.
– Что можешь сказать об игре?
– «Краснодар» – хорошая команда, которая наказывает за малейшую ошибку. Нам нужно учиться и сделать так, чтобы соперник сам забивал, а не мы дарили шансы, – сказал 36-летний форвард.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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