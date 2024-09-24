Бордалас поддержал тер Стегена и Родри: «От лица «Хетафе» желаю им скорейшего выздоровления. Надеюсь, Родри получит «Золотой мяч», его игра – настоящее удовольствие»

Пепе Бордалас выразил поддержку Макру-Андре тер Стегену и Родри.

Вратарь «Барселоны» и полузащитник «Манчестер Сити » получили тяжелые травмы в матчах своих чемпионатов в воскресенье. Тер Стеген пропустит около 8 месяцев из-за разрыва надколенной связки, Родри выбыл до конца сезона из травмы крестообразной связки.

«От имени всей команды хочу выразить огромную поддержку тер Стегену из-за серьезной травмы, полученной в эти выходные, а также его семье и «Барселоне». Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле, чтобы он снова радовал нас своей игрой.

Также хочу выразить поддержку Родри , невероятному игроку, который, надеюсь, получит «Золотой мяч ». Он проводит потрясающие сезоны, и смотреть на его игру – настоящее удовольствие. Желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал главный тренер «Хетафе ».