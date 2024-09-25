Шаронов о Дзюбе в «Акроне»: «Артем не любит сидеть на лавке, но слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Команда ему не очень подходит»

Роман Шаронов высказался об игре Артема Дзюбы за «Акрон».

36-летний форвард провел 2 матча за новую команду в Мир РПЛ и сделал 3 результативные передачи.

– Феномен Дзюбы в «Акроне» – удивило, что он стал играть в основе?

– Ни для кого не секрет, что Артем не любит сидеть на лавке. Но для меня слегка удивительно, что он сразу оказался в основе. Я играл против Тедеева , его команды любят прессинговать, играть вертикально.

Не думаю, что Артему она подходит. Все-таки, исходя из возраста, он не такой интенсивный и взрывной. Но, наверное, его видят в определенной роли, – сказал бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска».