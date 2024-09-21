Дзюба о трех ассистах за «Акрон»: «Я соскучился по футболу сильно, не так долго осталось, надо каждым мгновением наслаждаться»

Артем Дзюба рассказал откуда берет мотивацию.

«Акрон» уступил «Краснодару » (2:5) в матче 9-го тура Мир РПЛ . Форвард тольяттинцев Дзюба в этой игре отметился двумя ассистами на Стефана Лончара и Владимира Хубулова.

В прошлом туре Дзюба также отдал голевую передачу.

– Вы уже лидируете в «Акроне» по голевым передачам. Откуда столько энергии, бодрости? Вас настолько вдохновил переход в «Акрон»?

– Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву – Спортс’‘). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться, – сказал нападающий «Акрона ».