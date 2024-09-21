Дзюба о трех ассистах за «Акрон»: «Я соскучился по футболу сильно, не так долго осталось, надо каждым мгновением наслаждаться»
«Акрон» уступил «Краснодару» (2:5) в матче 9-го тура Мир РПЛ. Форвард тольяттинцев Дзюба в этой игре отметился двумя ассистами на Стефана Лончара и Владимира Хубулова.
В прошлом туре Дзюба также отдал голевую передачу.
– Вы уже лидируете в «Акроне» по голевым передачам. Откуда столько энергии, бодрости? Вас настолько вдохновил переход в «Акрон»?
– Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу (Зауру Тедееву – Спортс’‘). Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться, – сказал нападающий «Акрона».
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