Какие рекорды Дзюба еще может побить? Уже близок к Лоськову по «гол+пас»

Сегодня – еще два ассиста.

Артем Дзюба вернулся в РПЛ за рекордами: подписался с «Акроном», даже в 36 лет выходит в старте и приносит пользу – сделал уже две голевые в двух матчах.

Благо, мотивация есть. Вот список рекордов, который форвард может побить.

До рекорда Лоськова по «гол+пас» – семь баллов

Главная цель Дзюбы – рекорд Дмитрия Лоськова по «гол+пас».

Сейчас у Артема 258 баллов, из них 160 голов и 98 голевых. До цифр Лоськова осталось совсем чуть-чуть – у Дмитрия 265 (120+145) баллов.

Форвард заряжен: «Говорил, что футбол – командный вид спорта, и тут одно зависит от другого. Если буду только на себя играть, то ни к чему хорошему это не приведет. Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает.

Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я не меньше люблю, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому все идет в копилку».

Рекорд по голам за сборную России – один

В июне 2021-м Артем сравнялся с Александром Кержаковым по голам в составе сборной России – по 30 мячей. Один гол до единоличного исторического рекорда.

Но с тех пор Артема не вызывают, хотя сам он готов приехать: «Против Вьетнама или Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко, смогу даже нетрезвым выйти». Но Валерий Карпин вряд ли рассматривает такой вариант.

Возглавить «Клуб 100» – пять голов

Еще один рекорд Кержакова – 233 гола во всех турнирах. Александр возглавляет «Клуб 100», список лучших бомбардиров в истории России.

Дзюба идет следом и пока отстает на четыре мяча. Еще на старте карьеры в «Зените» говорил: попасть в этот список – мечта детства.

Сейчас может возглавить. Пять мячей за сезон в «Акроне» – вполне реальное достижение.

Рекорд по домашним голам – девять мячей

Дзюба – второй по голам в домашних играх чемпионата России: сейчас 91 мяч. У рекордсмена Олега Веретенникова на восемь больше, он тоже не добил до сотни.

Рекорд по гостевым голами – три мяча

По голам на выезде Дзюба тоже только второй. Уступает не Веретенникову, а Кержакову – 69 голов против 71. Вот тут отличные шансы на рекорд.

Рекорд по голам с пенальти – восемь мячей

Дзюба не забивал пенальти за «Локомотив», но в «Акроне» может стать штатным исполнителем. Тогда и до рекорда Веретенникова по голам с точки можно дотянуться.

Сейчас у Дзюбы 21 мяч. У Олега – 29.

Рекорд по победным голам – три мяча

Артем может стать лучшим в истории по победным голам. На первом месте пока Кержаков, Дзюба отстает всего на три гола.

Рекорд по дублям – один

Дзюба – лидер по хет-трикам в чемпионатах России. У него их шесть, есть и один покер. У ближайших преследователей – по четыре.

А вот единоличный рекорд по дублям Артем пока не покорил – 29, столько же у Олега Веретенникова.

Можно войти в топ-3 по матчам в РПЛ среди полевых

Артем – один из главных ветеранов лиги. Сейчас он пятый по числу матчей среди полевых игроков – 425 игр. Больше только у Игоря Семшова (433), Дмитрия Лоськова (453), Сергея Семака (456) и Сергея Игнашевича (489). Есть шансы обогнать хотя бы Семшова.

Зато по числу сезонов Дзюба совсем рядом с рекордсменами: сейчас начинает 19-й – на один больше у Лоськова и Александра Анюкова.

Есть шанс зацепиться за рекорд даже в Кубке

Совсем нереалистичный рекорд, но тоже возможен.

Сейчас у Артема 13 голов в рамках Кубка России: даже меньше, чем у Александра Соболева (16) и Ивана Сергеева (20). На первом месте – Веретенников с 24 мячами.

Возможно, поможет новый формат Кубка – матчей стало больше.

Сразу ассист Дзюбы: не пожадничал в стиле Роналду. Цель рядом – 100 голевых

Фото: vk.com/fcakron ; РИА Новости /Анар Мовсумов; Gettyimages.ru /Ian Walton, Dmitry Korotayev/Epsilon