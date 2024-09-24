ЦСКА ради Пьянича отказался от возвращения Языджи («Чемпионат»)
ЦСКА мог вернуть Юсуфа Языджи.
Полузащитник, выступавший за армейцев на правах аренды в сезоне-2021/22 и забивший 8 голов в 10 матчах чемпионата России, сейчас находится в статусе свободного агента.
По сведениям «Чемпионата», московский клуб вел с ним переговоры, но в итоге отказался от их продолжения, посчитав вариант с Миралемом Пьяничем более подходящим.
Сообщалось, что с боснийцем будет заключен контракт по схеме «1+1».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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