ЦСКА ради Пьянича отказался от возвращения Языджи («Чемпионат»)

ЦСКА мог вернуть Юсуфа Языджи.

Полузащитник, выступавший за армейцев на правах аренды в сезоне-2021/22 и забивший 8 голов в 10 матчах чемпионата России, сейчас находится в статусе свободного агента.

По сведениям «Чемпионата», московский клуб вел с ним переговоры, но в итоге отказался от их продолжения, посчитав вариант с Миралемом Пьяничем более подходящим.

Сообщалось , что с боснийцем будет заключен контракт по схеме «1+1».