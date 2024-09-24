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ЦСКА ради Пьянича отказался от возвращения Языджи («Чемпионат»)

ЦСКА мог вернуть Юсуфа Языджи.

Полузащитник, выступавший за армейцев на правах аренды в сезоне-2021/22 и забивший 8 голов в 10 матчах чемпионата России, сейчас находится в статусе свободного агента.

По сведениям «Чемпионата», московский клуб вел с ним переговоры, но в итоге отказался от их продолжения, посчитав вариант с Миралемом Пьяничем более подходящим.

Сообщалось, что с боснийцем будет заключен контракт по схеме «1+1».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoМиралем Пьянич
logoЮсуф Языджи
logoЧемпионат.com
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