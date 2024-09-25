Защитник «Акрона» Эшковал о Джурасовиче и жизни в Тольятти на 30 тысяч рублей: «Может, он на улице живет? Ха-ха. Тяжело с такой суммой оплачивать квартиру»
Защитник «Акрона» Родригу Эшковал рассказал о стоимости жизни в Тольятти.
– Ваш партнер по команде Алекса Джурасович сказал, что ему достаточно 300 евро (30 000 рублей) в месяц для жизни в Тольятти. Не слишком мало?
– Может быть, Алекса живет на улице? Ха-ха. Потому что тяжело с такой суммой оплачивать квартиру. В целом, Тольятти недорогой город, можно покупать хорошие продукты, но проживание недешевое.
– Сколько вам денег надо для повседневной жизни?
– Точно я не скажу, никогда не задумывался об этом. Если не считать платы за квартиру, то, наверное, это что-то близкое к той сумме, которую озвучил Алекса, – сказал португалец.
Джурасовичу из «Акрона» нужно 20-30 тысяч рублей в месяц в Тольятти: «Цены не особо высокие, такси в России подешевле. C первой зарплаты взял Nintendo»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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