Защитник «Акрона» Эшковал: «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ. Они стали чемпионами Португалии и играют в сумасшедший футбол»
Защитник «Акрона» Родригу Эшковал сравнил «Спортинг» с клубами РПЛ.
27-летний футболист провел прошлый сезон в составе «Визелы» в высшем дивизионе португальского футбола.
«Год назад я играл со «Спортингом», это команда очень высокого уровня. В тактическом плане очень хорошо работают, игроки индивидуально сильные.
«Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ и других команд Португалии. Они стали чемпионами и играют в сумасшедший футбол!» – сказал защитник «Акрона» Родригу Эшковал.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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