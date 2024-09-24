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  • Защитник «Акрона» Эшковал: «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ. Они стали чемпионами Португалии и играют в сумасшедший футбол»
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Защитник «Акрона» Эшковал: «Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ. Они стали чемпионами Португалии и играют в сумасшедший футбол»

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал сравнил «Спортинг» с клубами РПЛ.

27-летний футболист провел прошлый сезон в составе «Визелы» в высшем дивизионе португальского футбола.

«Год назад я играл со «Спортингом», это команда очень высокого уровня. В тактическом плане очень хорошо работают, игроки индивидуально сильные.

«Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ и других команд Португалии. Они стали чемпионами и играют в сумасшедший футбол!» – сказал защитник «Акрона» Родригу Эшковал.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Россия
logoРодригу Эшковал
logoАкрон
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