Защитник «Акрона» Родригу Эшковал сравнил «Спортинг» с клубами РПЛ.

27-летний футболист провел прошлый сезон в составе «Визелы » в высшем дивизионе португальского футбола.

«Год назад я играл со «Спортингом », это команда очень высокого уровня. В тактическом плане очень хорошо работают, игроки индивидуально сильные.

«Спортинг» по уровню выше всех клубов РПЛ и других команд Португалии. Они стали чемпионами и играют в сумасшедший футбол!» – сказал защитник «Акрона » Родригу Эшковал .