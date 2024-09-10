Хавбек «Акрона» Джурасович о красоте русских девушек: «В топ-2 в мире»

Теги премьер-лига Россия девушки и спорт Акрон Алекса Джурасович Футбол

Алекса Джурасович дал оценку русским девушкам.

– С вами в Россию приехали родители или девушка?

– Нет. Родители остались дома – они работают и не смогли приехать. Мама – воспитатель в детском саду, а отец сейчас занимается тренерской деятельностью, хотя в данный момент он без команды. Девушки у меня сейчас нет.

– Как это возможно? У всех футболистов есть симпатичные девушки.

– Это у красивых футболистов они есть, а я некрасивый. Если серьезно, у нас в Сербии говорят, что всему свое время. Сейчас я редко выбираюсь в город, так как мы с командой много путешествуем, и времени практически ни на что не остается.

– После этого интервью, вероятно, вы получите десятки сообщений от русских девушек в социальных сетях...

– Все бы хорошо, но есть одна проблема: у меня нет социальных сетей. Так что познакомиться со мной в интернете почти нереально.

– На днях вы ездили в выходной в Самару. Сколько красивых девушек встретили за день?

– Я бы сказал 20.

– Сколько красивых девушек за день можно встретить в Суботице?

– Это маленький городишко, хотя симпатичные девчонки там тоже есть. В России живет куда больше людей, чем в Сербии, поэтому и процент красоток куда выше.

– Русские девушки самые красивые в мире?

– Да. Но, чтобы никого не обижать, я бы сказал, что они входят в топ-2 в мире вместе с сербками.

– Допускаете вероятность, что однажды могли бы жениться на русской девушке?

– Ха, дайте мне время подумать, возможно, позже у меня будет ответ. Я бы согласился сходить на свидание с русской девушкой, но для этого мне нужно выучить язык, потому что они не говорят на английском, – сказал полузащитник «Акрона».

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12 комментариев
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Я бы не стал ограничиваться именно русскими девушками, вообще, девушки славянской внешности самые красивые в мире.
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Ответ Миндовг
Какая славянка сравнится с Моникой Белуччи?
Ну вот я и говорю, что ты не был в Италии.)) Ты думаешь там одни Моники Белучи разгуливают по улицам? Это как спорить о вкусе улиток ни разу не попробовав их.))
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База, а самые страшные португалки 💯
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Зачем как куколдам спрашивать у всех мужиков, а хорошие ли у нас девушки???
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Ответ Миндовг
А по девушкам русских футболистов это и не скажешь. Любая доярка в Аргентине или Италии красивее будет. И это у молодых и богатых футболистов. Уже представил какие девушки в Ванек с завода
Ты видимо не бывал в Италии. За пол часа на остановке в каком-нибудь Серпухове или Чехове я увижу больше красивых девушек чем за весь день в Риме или Милане.
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