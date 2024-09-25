Мбаппе почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» и был заменен. Игрока «Реала» обследуют в среду или в четверг

У Килиана Мбаппе возникли проблемы со здоровьем во время матча с «Алавесом» .

«Реал » одержал победу в игре 7-го тура Ла Лиги (3:2). Мбаппе, отметившийся голом, был заменен на 80-й минуте.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, Килиан почувствовал небольшой дискомфорт в левом бедре. Ему проведут обследование в среду (у команды выходной) или в четверг.

25-летний француз забил 7 голов в 9 матчах за «Реал ». Его статистика – здесь .