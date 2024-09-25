Васкес о 3:2 с «Алавесом»: «Реал» отлично играл до 80-й минуты, потом мы потеряли концентрацию и пропустили два гола. Мы не заслуживали такой концовки»
– Рады победе. Мы отлично играли до 80-й минуты, потом потеряли концентрацию, допустили две ошибки и пропустили два гола...
Пришлось помучиться больше, чем хотелось бы. Мы не заслуживали такой концовки, с учетом того, как мы играли, но если смотреть с положительной стороны: мы сделали много правильных вещей.
– Расскажите о своем голе на 1-й минуте.
– Я увидел, что Винисиус дошел до лицевой линии, и знал, что он меня увидит. Рад, что забил и помог команде.
– Что Анчелотти требует от команды?
– Вертикальность, потому что у нас очень быстрая команда в переходах, и мы это демонстрируем. Мы движемся по восходящей. Игра становится лучше, но нам нужно побеждать и продолжать прогрессировать.
– Сегодня вы провели 250-й матч в Ла Лиге и впервые вышли на поле в роли капитана на «Бернабеу». Что вы чувствуете?
– Очень счастлив. Огромная гордость быть капитаном такого великого клуба.
– Далее дерби с «Атлетико».
– Это будет красивый матч. Он будет напряженным и очень важным для нас. Мы очень хотим победить, – сказал защитник «Реала» в эфире Real Madrid TV.
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