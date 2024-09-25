Васкес о 3:2 с «Алавесом»: «Реал» отлично играл до 80-й минуты, потом мы потеряли концентрацию и пропустили два гола. Мы не заслуживали такой концовки»

Лукас Васкес высказался о победе «Реала» в матче с «Алавесом» (3:2).

– Рады победе. Мы отлично играли до 80-й минуты, потом потеряли концентрацию, допустили две ошибки и пропустили два гола...

Пришлось помучиться больше, чем хотелось бы. Мы не заслуживали такой концовки, с учетом того, как мы играли, но если смотреть с положительной стороны: мы сделали много правильных вещей.

– Расскажите о своем голе на 1-й минуте.

– Я увидел, что Винисиус дошел до лицевой линии, и знал, что он меня увидит. Рад, что забил и помог команде.

– Что Анчелотти требует от команды?

– Вертикальность, потому что у нас очень быстрая команда в переходах, и мы это демонстрируем. Мы движемся по восходящей. Игра становится лучше, но нам нужно побеждать и продолжать прогрессировать.

– Сегодня вы провели 250-й матч в Ла Лиге и впервые вышли на поле в роли капитана на «Бернабеу». Что вы чувствуете?

– Очень счастлив. Огромная гордость быть капитаном такого великого клуба.

– Далее дерби с «Атлетико».

– Это будет красивый матч. Он будет напряженным и очень важным для нас. Мы очень хотим победить, – сказал защитник «Реала » в эфире Real Madrid TV.