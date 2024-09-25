Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут «Реал» играл хорошо. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4-5 желтых за протесты – нужно этого избегать»

Карло Анчелотти призвал игроков «Реала» меньше жаловаться на действия судей.

– Я повторю то, что сказал несколько дней назад: подход [судей] изменился, и к этому надо привыкать. Мы получили четыре или пять желтых карточек за протесты, нужно избегать этого, вот и все. Нам нужно адаптироваться к новым правилам.

– Что с Мбаппе?

– Он немного переутомлен, он попросил замену. Он выступает очень хорошо, я думаю, что мы очень хорошо играем в атаке.

– В конце игры у вас возникли проблемы.

– Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но такое бывает. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо, и это вселяет уверенность.

– Что вы думаете об ударе Эндрика и о чем разговаривали с Луисом Гарсией?

– Я не могу поделиться мнением, потому что не видел повтора. Мы обсудили эпизод после игры без каких-либо проблем, без конфронтации.

– Что сказали судье?

– Сказал, что считаю желтые карточки за жалобы излишними, и сказал, что я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков, – отметил главный тренер «Реала » после победы над «Алавесом » (3:2).