Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут «Реал» играл хорошо. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4-5 желтых за протесты – нужно этого избегать»
– Я повторю то, что сказал несколько дней назад: подход [судей] изменился, и к этому надо привыкать. Мы получили четыре или пять желтых карточек за протесты, нужно избегать этого, вот и все. Нам нужно адаптироваться к новым правилам.
– Что с Мбаппе?
– Он немного переутомлен, он попросил замену. Он выступает очень хорошо, я думаю, что мы очень хорошо играем в атаке.
– В конце игры у вас возникли проблемы.
– Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но такое бывает. Следует отметить, что на протяжении 60 минут команда играла хорошо, и это вселяет уверенность.
– Что вы думаете об ударе Эндрика и о чем разговаривали с Луисом Гарсией?
– Я не могу поделиться мнением, потому что не видел повтора. Мы обсудили эпизод после игры без каких-либо проблем, без конфронтации.
– Что сказали судье?
– Сказал, что считаю желтые карточки за жалобы излишними, и сказал, что я должен сделать свою работу, чтобы не допускать протестов со стороны игроков, – отметил главный тренер «Реала» после победы над «Алавесом» (3:2).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий