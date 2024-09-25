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Экс-судья Бурруль об ударе Эндрика в пах Моуриньо: «Можно удалять за то, что это произошло не в борьбе за мяч»

Альфонсо Перес Бурруль считает, что Эндрика можно было удалять.

На 82-й минуте игры против «Алавеса» форвард «Реала» нанес защитнику Сантьяго Моуриньо удар коленом между ног в ситуации, когда ни один из них не владел мячом. Главный арбитр Алехандро Муньис Руис показал бразильцу желтую карточку.

«Хотя этот удар не был ни опасным, ни чрезмерно агрессивным, за то, что он произошел в ситуации, когда борьбы за мяч не было, игрока можно удалять», – отметил бывший судья.

Эндрик ударил коленом Моуриньо и получил желтую. Экс-судья Итурральде считает, что форварда «Реала» надо было удалить: «Это красная за агрессию»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсудьи
logoАлавес
Альфонсо Перес Бурруль
Алехандро Муньис Руис
logoЭндрик
logoСантьяго Моуриньо
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