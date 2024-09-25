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  • Тренер «Алавеса» о том, что Эндрик ударил коленом Моуриньо: «Красная карточка. Мы должны были играть последние 10 минут в большинстве»
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Тренер «Алавеса» о том, что Эндрик ударил коленом Моуриньо: «Красная карточка. Мы должны были играть последние 10 минут в большинстве»

Тренер «Алавеса» считает, что «Реал» должен был остаться в меньшинстве.

Мадридский клуб обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2. 

На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку. 

«Эпизод с Эндриком – это красная карточка, мы должны были играть последние 10 минут в большинстве. Намеренный удар Эндрика – это явная красная карточка и ничего больше.

Это красная карточка, больше ничего, я не собираюсь больше об этом говорить. Я говорю о конкретном эпизоде, а красная карточка – это красная карточка, вот и все.

Это правда, что им показали еще одну или две желтые карточки, но действия Эндрика – это другое дело: это красная карточка», – сказал Луис Гарсия

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсудьи
logoАлавес
logoЛуис Гарсия
Алехандро Муньис Руис
logoЭндрик
logoСантьяго Моуриньо
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