Тренер «Алавеса» о том, что Эндрик ударил коленом Моуриньо: «Красная карточка. Мы должны были играть последние 10 минут в большинстве»
Мадридский клуб обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2.
На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку.
«Эпизод с Эндриком – это красная карточка, мы должны были играть последние 10 минут в большинстве. Намеренный удар Эндрика – это явная красная карточка и ничего больше.
Это красная карточка, больше ничего, я не собираюсь больше об этом говорить. Я говорю о конкретном эпизоде, а красная карточка – это красная карточка, вот и все.
Это правда, что им показали еще одну или две желтые карточки, но действия Эндрика – это другое дело: это красная карточка», – сказал Луис Гарсия.
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