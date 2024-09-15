Экс-арбитр Итурральде о наступе на ногу Винисиусу: «Будь это фол по неоторожности, ВАР не вмешался бы. Если это пенальти, то не хватает желтой»

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал второй пенальти в пользу «Реала».

«Реал Мадрид » обыграл «Реал Сосьедад » в матче 5-го тура Ла Лиги со счетом 2:0, забив оба гола с пенальти.

Второй 11-метровый был назначен за наступ Хона Арамбуру на ногу Винисиусу Жуниору – это произошло уже после того, как бразилец отдал пас. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра указал на точку, посмотрев видеоповтор эпизода. Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

«Судьи считают, что Винисиус мог бы продолжить игру, бороться за мяч и прессинговать, если бы Арамбуру не наступил ему на ногу.

Могли произойти две вещи – фол по неосторожности, и тогда ВАР не вмешался бы в эпизод, или безрассудная игра – в этом случае, помимо пенальти, Арамбуру должны были показать вторую желтую карточку.

Поэтому, судя по тому, как они разрешили эпизод, они считают, что это не остаточный пенальти, потому что Винисиус может продолжать бороться за мяч.

На мой взгляд, если за наступ после проверки ВАР был назначен пенальти, то не хватало желтой карточки», – сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.