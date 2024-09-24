«Реал» пропустил после ошибки Васкеса на 85-й: защитник отдал неточный пас под прессингом. «Алавес» забил еще раз через 107 секунд

«Алавес» забил «Реалу» после ошибки Лукаса Васкеса.

На 85-й минуте защитник мадридцев под прессингом отдал неточную передачу на своей половине поля, и она была перехвачена. После нескольких пасов мяч дошел до Карлоса Бенавидеса , и тот в касание из-за пределов штрафной поразил ворота соперника – 3:1.

Почти сразу «Алавес » отличился еще раз – Бенавидес ассистировал Кике Гарсии . Оба мяча были забиты в течение 108 секунд.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.