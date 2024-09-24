«Реал» пропустил после ошибки Васкеса на 85-й: защитник отдал неточный пас под прессингом. «Алавес» забил еще раз через 107 секунд
«Алавес» забил «Реалу» после ошибки Лукаса Васкеса.
На 85-й минуте защитник мадридцев под прессингом отдал неточную передачу на своей половине поля, и она была перехвачена. После нескольких пасов мяч дошел до Карлоса Бенавидеса, и тот в касание из-за пределов штрафной поразил ворота соперника – 3:1.
Почти сразу «Алавес» отличился еще раз – Бенавидес ассистировал Кике Гарсии. Оба мяча были забиты в течение 108 секунд.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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