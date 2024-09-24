У Мбаппе 7 голов и ассист в 9 матчах за «Реал». Килиан забил в 4 играх подряд

Результативная серия Килиана Мбаппе достигла четырех матчей.

Форвард «Реала » отметился голом в игре с «Алавесом » в 7-м туре Ла Лиги , воспользовавшись голевой передачей хавбека Джуда Беллингема . Ранее он забил «Сосьедаду», «Штутгарту» и «Эспаньолу».

Француз проводит девятый матч в составе мадридской команды. За это время он забил семь голов и сделал один голевой пас.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .