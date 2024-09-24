У Мбаппе 7 голов и ассист в 9 матчах за «Реал». Килиан забил в 4 играх подряд
Результативная серия Килиана Мбаппе достигла четырех матчей.
Форвард «Реала» отметился голом в игре с «Алавесом» в 7-м туре Ла Лиги, воспользовавшись голевой передачей хавбека Джуда Беллингема. Ранее он забил «Сосьедаду», «Штутгарту» и «Эспаньолу».
Француз проводит девятый матч в составе мадридской команды. За это время он забил семь голов и сделал один голевой пас.
Опубликовал: Александр Суряев
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